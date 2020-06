Bei Manchester-City Star Bernardo Silva steht der Christbaum das ganze Jahr

Manchester City-Star Bernardo Silva hat im 606 Savage Social podcast über einen festen Bestandteil seiner Haus-Dekoration gesprochen. Dort verrät der Mittelfeld-Star, dass er das ganze Jahr über einen Weihnachtsbaum in der Wohnung stehen hat.

"Er ist immer noch da", erzählte der portugiesische Nationalspieler. Und zwar seit anderthalb Jahren: "Meine Mutter kam, um Weihnachten mit mir zu verbringen. Wegen der Spiele am 26. und 27. Dezember kann ich nicht nach Portugal reisen", erklärte der Schützling von Pep Guardiola.

So weit so gut. Jedoch ließ der ehemalige Monaco-Profi die neu erworbene Weihnachtsdeko bis heute einfach stehen. "Ich habe mich daran gewöhnt und liebe meinen Weihnachtsbaum das ganze Jahr über." Sein Fazit: "Weihnachten ist, wann immer man will."