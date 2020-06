Das ist der Overwatch-MVP-Skin und so bekommt ihr ihn

Zarya verewigt sinatraa

Ende April verkündete der Starspieler, dass er seine Karriere in Overwatch für einen Anlauf in Valorant beenden würde . Von den Shock ging es für ihn zu den Sentinels, der Heimat des Fortnite-Weltmeisters Bugha.

"Als wir uns initial dazu entschieden hatten, einen Alien im Anzug zu erschaffen, wussten wir, dass es ein wenig albern sein würde. Also lag der Fokus darauf, sie so cool wie möglich aussehen zu lassen und nicht generisch, wie manche dachten", erklärte Senior Concept Artist David Kang auf der Overwatch League Website.

"Die Augen sind wirklich verrückt", sagte er in Bezug auf das schaurig-coole seitliche Blinzeln Zaryas. "Es ist Wahnsinn, dass sie Zarya zu dem Alien gemacht haben, das ich wollte, aber auch den von mir gewünschten Anzug behalten haben und es so gut aussieht. In meinem Kopf klang es so albern, aber irgendwie haben sie es gut hinbekommen."