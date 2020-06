Borussia Dortmund: BVB sucht Backup für Erling Haaland

Dennoch vernebelte es den Klubbossen nicht den Blick auf den Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt: Ein Backup-Stürmer für die Phasen, in denen das 19 Jahre alte Ausnahmetalent wieder verletzt oder überspielt ist, wird dringend gesucht.

Ganz leicht gestaltet sich die Fahndung aber nicht – und ein prominenter Name, der oft genannt wird, ist aus dem Spiel.

Robert Lewandowski holte sich bereits in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Torjäger-Kanone. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte 2018/19 vor Paco Alcácer. Kann der Pole seinen Titel verteidigen? SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

Edouard zu teuer

Grundsätzlich sind sich die BVB-Bosse darüber einig, dass ein weiterer Mittelstürmer neben Haaland her soll – und sind dabei auf einer Linie mit Trainer Lucien Favre, der diesen Wunsch erst diese Woche bekräftigt hat. Mögliche Kandidaten haben die Dortmunder um Manager Michael Zorc und Chefscout Markus Pilawa auch im Visier.

Der 22 Jahre alte Angreifer schoss in dieser Saison 21 Tore in 27 Spielen für Celtic Glasgow in der schottischen Liga – und war im Winter tatsächlich ein heißes Thema beim BVB.