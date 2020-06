Formel 1: Renault-Test auf Red-Bull-Ring in Spielberg sorgt für Ärger

Renault-Pilot Daniel Ricciardo war zufrieden mit seinem Test in Spielberg © Getty Images

Renault testet zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in Spielberg auf dem Red-Bull-Ring - sehr zum Unmut von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Renault-Pilot Daniel Ricciardo drehte am Dienstag in einem Boliden aus dem Jahr 2018 insgesamt 115 Runden auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg, wo am 5. Juli das erste Rennen des Jahres stattfinden soll.