Jungler von eStar startet mit dem falschen Summoner Spell

Der Jungler des LPL-Teams "eStar Esports" startet in dem Game gegen "Bilibili Gaming" mit dem falschen Summoner Spell. Die Organisation bestraft ihn nun.

Bei ihrem LPL Spiel passierte es: Jungler Yan "Wei" Yang-Wei von eStar Esports vergisst seinen Summoner Spell von Ignite zu Smite zu wechseln. Smite ist ein absolut notwendiges Tool für die Rolle des Junglers, ein heftiger Faux-Pas des Profispielers! Er entschuldigte sich im Anschluss an das Spiel bei seinen Coaches, Teamkollegen, der Organisation und nicht zuletzt den Fans für seinen Fehler. Dennoch kündigte eStar Esports an, ihm sein Gehalt für einen Monat zu streichen und das Team zu maßregeln, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.