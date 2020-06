Bundesliga: BVB, 1.FC Köln und RB Leipzig Live im TV, Stream, Ticker

Die letzten Spiele des 32. Spieltags: Leverkusen empfängt Köln zum Rhein-Derby. Der BVB und Leipzig gegen Abstiegskandidaten favorisiert. Bleibt Augsburg in der Liga?

Bayer Leverkusen muss am Mittwoch im Rennen um die Champions League-Plätze im Rhein-Derby gegen den 1.FC Köln punkten ( Bayer Leverkusen-1.FC Köln ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ). Nach dem 3:0-Sieg von Mönchengladbach gegen Wolfsburg kann sich die Werkself bei einem Sieg wieder auf Platz 4 schieben.

Angreifer Kevin Volland steht nach viermonatiger Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf. Der 27-Jährige vertritt gegen den 1. FC Köln den gelbgesperrten Lucas Alario in der Sturmspitze. Der Topscorer der Werkself hatte sich Mitte Februar einen Syndesmoseriss zugezogen und war Anfang Juni mit zwei Kurzeinsätzen zurückgekehrt.

Die Kölner gewannen seit dem Bundesliga-Restart bislang noch keine einzige Partie. Sollten die Geißböcke jedoch siegen, würden sie sich immerhin endgültig jeglicher Abstiegssorgen entledigen. Gutes Omen dafür könnte das Hinspiel sein, in dem die Mannschaft von Coach Markus Gisdol den Champions League-Teilnehmer mit 2:1 bezwang.

Borussia Dortmund empfängt Mainz 05

Die Meisterschaft kann der BVB seit gestern nicht mehr holen. Die Bayern sicherten sich den achten Titel in Folge. Gegen Mainz muss das Team um Trainer Lucien Favre Platz 2 absichern (Borussia Dortmund-Mainz 05 ab 20.20 Uhr im LIVETICKER). Nach dem Duselsieg über Fortuna Düsseldorf am Wochenende muss selbst gegen die abstiegsgefährdeten Mainzer eine Leistungssteigerung her. Marco Reus fehlt den Borussen weiterhin aufgrund von Trainingsrückstand, auch Manuel Akanji fällt wegen muskulärer Probleme aus.