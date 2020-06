NFL Pro Bowl zieht nach Las Vegas ins neue Raiders-Stadion - Aus für Orlando

Nach vier Jahren in Orlando hat der Pro Bowl ein neues Zuhause: Nach den Raiders zieht auch das All-Star Game der NFL nach Las Vegas.

Der Pro Bowl, das alljährliche All-Star Game der NFL, geht 2021 in Las Vegas über die Bühne.

Gespielt wird am 31. Januar im 1,8 Milliarden Dollar teuren Allegiant Stadium, neue Heimstätte der Las Vegas Raiders. Das gab die NFL am Dienstag bekannt. Seit 2017 war der Pro Bowl viermal nacheinander in Orlando ausgetragen worden.