FC Bayern: Kingsley Coman und seine unglaubliche Meister-Serie

Kingsley Coman setzt mit dem FC Bayern seine unglaubliche Titelserie fort - und stellt mit seiner Bilanz sogar Neuer, Müller und Co. in den Schatten.

Der Franzose wurde ebenfalls zum achten Mal in Folge Meister. Mit gerade einmal 24 Jahren! Und noch dazu in drei unterschiedlichen europäischen Top-Ligen!

Acht Titel in Serie mit Bayern, Juventus und PSG

Zuvor hatte er in der Saison 2014/15 den Scudetto mit den Turinern gewonnen, in der Saison 2015/16 wurde Coman sogar "Doppel-Meister" - auch wenn sein Anteil am erneuten Juve-Titel mit nur einem Einsatz vor seinem Abschied nach München relativ bescheiden ausfiel.