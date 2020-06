Andreas Rettig und Stefan Effenberg im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1

Am Donnerstag diskutieren wieder prominente Gäste über die aktuellen Themen des Fußballs. Zu Gast ist diesmal Andreas Rettig, Stefan Effenberg fungiert als Experte.

Die englische Woche in der Bundesliga hat so einiges zu bieten.

Der FC Bayern ist dank des Sieges gegen Werder Bremen zum achten Mal in Folge Deutscher Meister, der SC Paderborn steht als erster Absteiger fest und Union Berlin ist endgültig gerettet. Im Abstiegskampf müssen der Tabellen-15. Mainz in Dortmund und der Tabellen-16. Düsseldorf in Leipzig ran.