FC Bayern: Alphonso Davies kommt um Rot herum - und fliegt dann doch

Alphonso Davies flog in der zweiten Halbzeit vom Platz © Getty Images

Im Spiel bei Werder kommt Bayerns Alphono Davies in der ersten Halbzeit nach einer Tätlichkeit um die Rote Karte herum. Später fliegt der Kanadier aber doch.

Erst hatte Alphonso Davies Glück, am Ende flieg der Kanadier doch noch vom Platz.

VAR greift bei Davies nicht ein

Schiedsrichter Harm Osmers beließ es in dieser Situation bei einer Gelben Karte für den Kanadier, obwohl die Fernsehbilder die Tätlichkeit deutlich dokumentierten. Überraschend war überdies, warum der Unparteiische nicht vom Videoschiedsrichter darauf aufmerksam gemacht wurde.

Diese Aktion überschattete einen Rekord von Davies, der mit 36,51 km/h so schnell sprintete wie wie noch kein anderer Bundesliga-Spieler seit Erfassung solcher Daten in der Saison 2013/14.

TV-Experte Lothar Matthäus sagte in der Pause bei Sky zu Davies' Einsteigen gegen Bittencourt: "Für mich ist das ein Nachtreten. Das kann der Schiedsrichter mit einer Roten Karte ahnden. Für solche Fälle haben andere Schiedsrichter auch eine andere Farbe aus der Hosentasche gezogen."

Auch im Netz waren sich die User schnell einig, dass die Bayern nach dieser Szene eigentlich hätten in Unterzahl weiterspielen müssen.

Davies fliegt doch noch vom Platz

Allerdings flog Davies in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 dann doch noch vom Platz, als er nach einem Zweikampf an der Seitenlinie Gelb-Rot kassierte.

Der Linksverteidiger hinderte Bremens Veljkovic in der 79. Minute am Weiterlaufen. Statt einer 70-minütigen Überzahl mussten die Bayern so aber nur gut elf bange Minuten überstehen.