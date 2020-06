UEFA Exekutivkomitee: Tagung Europacup-Wettbewerbe und Länderspiele

Die Liste ist lang. So lang, dass die Entscheidungsträger im Uefa-Exekutivkomitee gleich an zwei Tagen vor den Bildschirmen sitzen und den europäischen Fußball für die Zukunft ausrichten müssen.

Die Fußball-EM 2020 - das war einmal. Am vergangenen Dienstag bestätigte die UEFA wegen der Corona-Pandemie auf dem ganzen Kontinent die Verschiebung auf den Sommer 2021

Viele Spieler, die wegen einer Verletzung an der EM 2020 nicht hätten teilnehmen können, haben die Entscheidung wohl eher mit Wohlwollen aufgenommen, anderen passt sie überhaupt nicht ins Konzept © Getty Images

SPORT1 zeigt die Gewinner und Verlierer der EM-Verschiebung

GEWINNER - DEUTSCHLAND: Jungstar LEROY SANÉ von Manchster City zog sich im August 2019 einen Kreuzbandriss zu. Nach siebenmonatiger Zwangspause feierte er im Februar sein Comeback bei der zweiten Mannschaft der Citizens. Durch die Verschiebung hat er mehr Zeit sich von der schweren Verletzung gänzlich zu erholen und fit zu werden © Getty Images

Das gilt auch für NIKLAS SÜLE. Der Bayern-Innenverteidiger zog sich vergangenen Oktober einen Kreuzbandriss zu. Sein Ziel war es, dem DFB-Team bei der EM 2020 in Topform helfen zu können. Bis 2021 sollte ihm das jetzt zweifelsfrei gelingen © Getty Images

FRANKREICH: ANTOINE GRIEZMANN stand in seiner ersten Saison beim FC Barcelona meist im langen Schatten von Lionel Messi, richtig glücklich wirkte er nie. Ein unzufriedener Superstar mit wenig Selbstvertrauen, wäre auch die Équipe Tricolore schlecht gewesen © Getty Images

Auch der Weltmeister hätte auf wichtige Spieler verzichten oder bangen müssen. OUSMANE DEMBÉlÉ (Bild) wäre sicher ausgefallen, KINGSLEY COMAN vom FC Bayern erlebte eine Saison mit zahlreichen Verletzungen. Ihnen wird die Verschiebung sicher recht sein © Getty Images

SCHWEDEN: EMIL FORSBERG spielte bei RB Leipzig meist nur die Reservistenrolle und wäre so mit wenig Spielpraxis in die EM 2020 gegangen © Getty Images

Umso besser lief die Saison für ALEXANDER ISAK. Der ehemalige Dortmunder blühte in San Sebastian auf und erzielte wettbewerbsüberreifend 14 Tore. Die EM hätte sein endgültiger Durchbruch sein können. Doch er ist mit 20 Jahren noch sehr jung und wird 2021 mit noch mehr Erfahrung auflaufen © Getty Images

TÜRKEI: Für MERIH DEMIRAL (Bild) und CENK TOSUN wäre die EM 2020 wegen ihrer in diesem Jahr erlittenen schweren Knieverletzungen kein Thema gewesen. Nationaltrainer Senol Günes hätte auf zwei seiner besten Spieler verzichten müssen © Getty Images

ITALIEN: Der 20 Jahre alte NICOLO ZANIOLO von AS Rom wird als der neue Francesco Totti angesehen. Eine gerissenes Kreuzband machte eine EM-Teilnahme fast unmöglich. Jetzt darf er sich mit einem Jahr Verspätung auf sein erstes großes internationales Turnier freuen © Getty Images

Auch Torwart GIANLUIGI DONNARUMMA (Bild/21 Jahre) und SANDRO TONALI (19) zählen im Team von Nationaltrainer Roberto Mancini zur sehr jungen Garde. Ein Jahr mehr an Erfahrung wird ihnen sicher gut tun, um den Traum von Italiens ersten EM-Titel seit 1968 mit verwirklichen zu können © Getty Images

SCHWEIZ: XHERDAN SHAQIRI hatte in dieser Saison kaum Möglichkeiten, Spielpraxis zu sammeln. Der ehemalige Spieler des FC Bayern kam auf ganze zehn Einsätze beim FC Liverpool. Durch einen Vereinswechsel könnte er sich wieder verstärkt für das Nationalteam empfehlen © Getty Images

SPANIEN: KEPA ARRIZABALAGA erlebte beim FC Chelsea ein Saison zum Vergessen. Trainer Frank Lampard setzte den teuersten Torhüter der Geschichte sogar auf die Bank. Keine guten Vorzeichen für einen Stammplatz in der Nationalmannschaft. Die Verschiebung kann ihm nur helfen wieder besser in Form zu kommen und wieder die Nummer eins zu werden © Getty Images

Auch ALVARO MORATA von Atletico Madrid befand sich lange in einer Formkrise. Auch für ihn gilt: Neue Saison - neues Glück. Auch er hat die Chance sich mit guten Leistungen für das Nationalteam zu empfehlen © Getty Images

BELGIEN: EDEN HAZARD brach sich Ende Februar das rechte Wadenbein. Der 100-Millionen-Mann in Diensten von Real Madrid hätte die EM-Endrunde mit ziemlicher Sicherheit verpasst © Getty Images

NIEDERLANDE: MATHIJS DE LIGT erlebte nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin eine harte Saison, saß oft nur auf der Bank. Mit einer weiteren Saison beim italienischen Spitzenklub kann er sich wieder stabilisieren - was auch der "Elftal" bei der EM 2021 helfen wird © Getty Images

MEMPHIS DEPAY war einer der besten Oranje-Spieler in der EM-Qualifikation. Die Endrunde selbst wäre nach einem Kreuzbandriss wohl ohne den Star von Olympique Lyon abgelaufen. Der 26 Jahre alte Außenspieler sieht die Verschiebung daher eher mit einem lachenden Auge © Getty Images

Für die Youngster im Team der Niederlande wie FRENKIE DE JONG (Bild/22), DONNY VAN DE BEEK (22) und DONYELL MALEN ist die Verschiebung kein Beimbruch. Das Trio wird im kommenden Jahr umso erfahrener auftreten © Getty Images

ENGLAND: MARCUS RASHFORD (r.) und HARRY KANE wären nach langen Verletzungen wohl noch auf den EM-Zug aufgesprungen. Doch im welcher körperlichen Verfassung? Nächstes Jahr sind die Hoffnungen auf fitte Strs natürlich größer © Getty Images

VERLIERER - DEUTSCHLAND: TIMO WERNER (Bild) und SERGE GNABRY zeigten sich nicht nur in der Bundesliga sondern auch in der Nationalmannschaft in Topform. Gnabry erzielte in der Qualifikation sieben Tore. Sie wären jetzt sicher mit viel Selbstvertrauen zur EM gefahren - wie sieht es 2021 aus? © Getty Images

MARC-ANDRE TER STEGEN wird auch bei der EM 2021 als Nummer zwei hinter Manuel Neuer in das Turnier gehen. Vor einem Großereignis wird Bundestrainer Löw keine Veränderung auf der so wichtigen Position des Torwarts vornehmen. Für ter Stegen heißt es also noch ein Jahr mehr warten © Getty Images

Mit KAI HAVERTZ (Bild), SUAT SERDAR und NADIEM AMIRI hatten drei junge Spieler gute Chancen in den EM-Kader von Joachim Löw zu schaffen. Natürich könnten siebis 2021 sogar den nächsten Schritt, gerade bei Serdar oder Amiri könnte bis dahin die Chance aber auch verstrichen sein © Getty Images

Bundestrainer Löw räumte MATS HUMMELS und THOMAS MÜLLER wegen ihrer starken Leistungen im Verein zuletzt Chancen für ein DFB-Comeback zur EM 2020 ein. Dazu wird es jetzt nicht kommen. Durch mehr Zeit für den Umbruch dürften sie 2021 kaum noch eine Option sein © Getty Images

ITALIEN: Er trifft und trifft und trifft! CIRO IMMOBILE machte in der Serie A 27 Tore in 26 Spielen für Lazio Rom. In der Squadra Azzura ist der Ex-Dortmunder im Sturm gesetzt. Er wird sich aber vor der EM 2021 wie alle neu beweisen müssen © Getty Images

Italien ohne LEONARDO BONUCCI (l.) und GIORGIO CHIELLINI? Bei der EM 2021 ein durchaus denkbares Szenario. Bonucci wäre dann 33 Jahre alt, Chiellini 36. Gut möglich, dass Nationaltrainer Mancini der Jugend eine Chance gibt © Getty Images

SCHWEIZ: STEPHAN LICHTSTEINER vom FC Augsburg steht bei 108 Länderspielen. Die EM 2020 wäre ein würdiger Abschied aus der "Nati" für ihn gewesen. Zum Stammpersonal zählte Lichtsteiner unter Vladimir Petkovic zuletzt nicht. 2021 wird der dann 37-Jährige wohl nicht zu dessen Aufgebot zählen © Getty Images

ENGLAND: JADON SANCHO hat es mit gerade einmal 19 Jahren bereits auf elf Länderspiele gebracht - auch wegen seiner starken Spiele im Trikot des BVB. Bei der EM 2020, seinem ersten großen Turnier, wäre auch ein Platz in der Startelf drin gewesen. Das kann sich bis 2021 natürlich ändern - vor allem im mit vielen jungen Spielern gesäumten englischen Team © Getty Images

KROATIEN: IVAN RAKITIC (l.) und LUKA MODRIC prägten beim Vize-Weltmeister das Spiel der vergangenen Jahre eindrucksvoll. Das sollte auch 2020 so sein. Doch auch an den beiden Stars nagt der Zahn der Zeit. 2021 wäre Rakitic 33, Modric 35. Reicht das noch für Topleistungen? Diese Frage muss im kommenden Jahr auch IVAN PERISIC vom FC Bayern gefallen lassen, der dann 32 Jahre alt ist © Getty Images

POLEN: ROBERT LEWANDOWSKI spielt im Alter von 31 Jahren die beste Saison seines Lebens. Für den FC Bayern machte er in 33 Spielen 39 Tore. Mit dieser Topform hätte er auch bei der EM 2020 zu den großen Stars werden können © Getty Images

Um Spielpraxis vor der EM zu sammeln wechselte KRZYSTOF PIATEK Ende Januar vom AC Mailand zu Hertha BSC. Wer weiß, ob Piatek sonst überhaupt in die Bundesliga gewechselt wäre? Zumindest aus diesem Grund hat sich der Wechsel für den Polen schon einmal nicht bezahlt gemacht © Getty Images

SCHWEDEN: ZLATAN IBRAHIMOVIC verkündete zwar bereits 2016 seine Nationalmannschafts-Karriere für beendet, bei einem charismatischen Spieler wie ihm kann man aber nie wissen, ob er vor einem großen Turnier noch einmal seine Meinung ändert. 2021 wird er mit dann annähend 40 Jahren zu alt für ein Comeback sein © Getty Images

SPANIEN: Rekordnationalspieler, Weltmeister 2010 und Europameister 2008 und 2012 - SERGIO RAMOS hat mit dem Nationalteam schon alles erreicht. Die EM 2020 wäre das wohl letzte große Turnier für den Star von Real Madrid sein können. Ob er im kommenden Jahr im Alter von dann 35 Jahren noch einmal antritt, ist fraglich © Getty Images

JUAN BERNAT hat sich nach starken Leistungen bei Paris Saint-Germain wieder in das Nationalteam zurückgespielt. Der Lohn dafür, die EM 2020, bleibt nun aus. Er muss im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nehmen © Getty Images