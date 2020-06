DFB-Pokal: Fans von FC Bayern & Leverkusen fordern Verlegung des Finals

Am 4. Juli steigt im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Fans sind im Stadion aufgrund der Coronakrise nicht erlaubt. Daran stören sich nun Anhänger der beiden Finalteilnehmer und geben in einem offenen Brief an den DFB und Präsident Fritz Keller einen Lösungsvorschlag.