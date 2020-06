Frauen-Bundesliga: Fusion zwischen 1.FFC Frankfurt und Eintracht Frankfurt

"Dies in einem veränderten Wettbewerbsumfeld zu erhalten, sehen wir für Frankfurt und Hessen, aber auch für den deutschen Spitzenfußball der Frauen als wichtige Aufgabe an."

Dietrich: "Traum geht in Erfüllung"

Der langjährige FFC-Manager Siegfried Dietrich sprach von einem Traum, der in Erfüllung gehe: "Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung, nach mehr als zwei Jahrzehnten FFC-Erfolgsgeschichte genau zum richtigen Zeitpunkt unser Know-how, aber auch die Mitarbeiter, Mitglieder und unsere Fans in das Fahrwasser der großen Eintracht-Familie und damit in ein starkes, neues Zuhause mitnehmen zu dürfen."