NBA: Spieler wegen Restart in Sorge - Commissioner Silver will helfen

NBA-Commissioner Adam Silver zeigt Verständnis für die Sorgen einiger Stars vor dem Restart der Liga und will gemeinsam mit den Spielern an einer Lösung arbeiten.

Commissioner Adam Silver hat Verständnis für die Sorgen einiger NBA-Spieler wegen des geplanten Restarts der Liga in Orlando/Florida und sucht nach Lösungen. "Es ist keine ideale Situation", sagte der Ligaboss bei ESPN , er wolle aber die meisten Punkte gemeinsam mit den Profis "in den kommenden Wochen abarbeiten".

Ein Bündnis, darunter Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Vizepräsident der Spielergewerkschaft NBPA, will stellvertretend für Profis sprechen , denen die Pläne zur Fortsetzung der Saison Probleme bereiten. Es gibt beispielsweise Bedenken, dass der NBA-Restart dem intensiv geführten Kampf gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit in den USA die Aufmerksamkeit nehmen könnte.

Silver: "Verstehe wie sich manche Spieler fühlen"

Die Sorgen könnten "familiär" oder "gesundheitlich" begründet sein, "oder es ist so, dass manche Profis finden, dass es besser wäre, die Zeit woanders zu verbringen." Auch die Corona-Risiken sind bei den Profis ein Thema. Damian Lillard von den Portland Trail Blazers fühlt sich nicht zu "100 Prozent" wohl damit, wieder zu spielen, nachdem das Virus in den USA bislang mehr als 116.000 Todesopfer gefordert hat.

Die NBA will ihre unterbrochene Saison ab dem 31. Juli mit 22 Mannschaften in Disney World in Orlando fortsetzen. Die Spieler sollen ähnlich wie beim Finalturnier der Bundesliga in einer abgeschlossenen Blase leben. Auch das stößt offenbar einigen Profis auf.