Werder Bremen - FC Bayern 0:1, Bayern Meister, Lewandowski trifft - Davies fliegt

Das entscheidende Tor zum 1:0 gelang Robert Lewandowski mit einem Direktabnahme nach Vorlage von Jérôme Boateng. Damit sicherten sich die Bayern den achten Titel in Folge. Die Bremer stecken indes als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf. Trotz starker Schlussoffensive konnten die Norddeutschen keine Zähler mehr ergattern. Dabei agierte Werder zum Schluss in Überzahl, weil Alphonso Davies in der Schlussphase nach einem Foul an Milos Veljkovic noch die Gelb-Rote Karte sah.