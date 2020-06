Bundesliga: SC Freiburg - Hertha BSC 2:1 - Nils Petersen trifft zum Sieg

Hertha mit dritter Pleite in Folge

Im Gegensatz zu den Breisgauern befindet sich die Hertha erstmals in der Amtszeit von Trainer Bruno Labbadia im Tief. Daran änderte auch das Tor von Vedad Ibisevic per Foulelfmeter (66.) nichts. Die Berliner, die zuletzt vor über zehn Jahren in Freiburg gewonnen haben, kassierten die dritte Pleite in Folge.