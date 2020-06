Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 - Hofmann glänzt

Nur der Mittwoch bereitete Jonas Hofmann an einem perfekten Abend leichtes Unbehagen.

Ausgerechnet dem äußerst ungeliebten 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen die Daumen drücken zu müssen, fällt nicht nur dem Matchwinner von Borussia Mönchengladbach schwer. "Aber es geht ja nicht anders", sagte der Doppeltorschütze nach dem 3:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag: Im engen Rennen um das Millionenspiel Champions League ist jedes Mittel recht ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker ).

Dank ihres Doppelpackers (10./30.) mischt die Borussia weiter mächtig mit. Souverän und am Ende ganz entspannt eroberte die Mannschaft von Trainer Marco Rose in einer munteren Begegnung zumindest für eine Nacht den begehrten vierten Platz der Bundesligatabelle zurück. Und es gibt ja noch die Hoffnung Köln.

Robert Lewandowski holte sich bereits in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Torjäger-Kanone. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte 2018/19 vor Paco Alcácer. Kann der Pole seinen Titel verteidigen? SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

Die Nähe zum begehrten Ziel beflügelt die Träume. "Der fünfte Platz wäre jetzt eine Enttäuschung", sagte Hofmann bei Sky . Die "extrem gute Mannschaftsleistung" aber macht Mut: "Wir haben Gas gegeben und alles sehr gut umgesetzt, wir haben auch mal den einfachen Ball gesucht", sagte Hofmann, der zum zweiten Mal doppelt für die Borussia traf. Kapitän Lars Stindl (65.) machte nach der Pause nach Vorarbeit von Ibrahima Traoré, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, alles klar.

Gladbach will in die Champions League

Vor 18.000 "Pappfans" auf den Tribünen war Gladbach vor allem eines: eiskalt. Hofmann nutzte die ersten beiden Chancen und vertrat die verletzten Topscorer Marcus Thuram und Alassane Plea bestens. Erst nach dem zweiten Tor bekam die Fohlenelf mehr Sicherheit in ihr Spiel und brachte den Sieg nach der Pause letztlich souverän ins Ziel ( Service: ERGEBNISSE der Bundesliga ).

Hofmann glänzt

Sicherheit erhielt die Borussia aber nicht. Leichtfertige Ballverluste blieben an der Tagesordnung, Wolfsburg erwies sich mit dem Selbstbewusstsein von drei Auswärtssiegen in Folge als unbequemer Gegner. Der in die Startelf gerückte Felix Klaus verfehlte das Tor (22.) nur knapp.