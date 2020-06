Bundesliga: Union Berlin - SC Paderborn 1:0 - Paderborn abgestiegen

Union Berlin feiert den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga. Durch den Sieg gegen den SC Paderborn schießen die Berliner den Mitaufsteiger in Liga zwei.

Steffen Baumgart lief an der Seitenlinie auf und ab, er brüllte und klatschte sein Team bis zuletzt nach vorne, doch alle Mühe war vergebens. Der SC Paderborn steht als erster Absteiger aus der Bundesliga fest und muss als Schlusslicht den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Die Ostwestfalen verloren am 32. Spieltag beim nun geretteten Mit-Aufsteiger Union Berlin trotz einer beherzten Leistung mit 0:1 (0:1). Der Rückstand auf den Relegationsplatz ist in den verbleibenden zwei Saisonspielen nicht mehr aufzuholen. ( Service: ERGEBNISSE der Bundesliga )

Für Paderborn ist es nach 2015 der zweite Bundesliga-Abstieg - besiegelt wurde er ausgerechnet am Tag der Bundesliga-Rückkehr des Lokalrivalen Arminia Bielefeld. Zudem wechselt der SCP im dritten Jahr in Folge die Spielklasse, nachdem er in den beiden Vorsaisons von der 3. Liga bis in die Bundesliga durchmarschiert war. (Service: TABELLE der Bundesliga)