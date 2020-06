BBL: FC Bayern gegen Ludwigsburg im Viertelfinale vor Charaktertest

Paul Zipser und der FC Bayern blieben in der Finalrunde bisher einiges schuldig © imago

C. Paschwitz, S. Junold

"Wir dürfen jetzt nicht rumheulen. Es ist fast egal, gegen wen wir spielen", sagt Paul Zipser vor dem Viertelfinal-Hinspiel in den BBL-Playoffs gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwoch trotzig. ( easyCredit BBL: FC Bayern Basketball - MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER ).

Mag die Vorrunde beim Meisterturnier in der eigenen Halle nach so "mittelprächtig" gewesen sein, wie die Münchner um ihren Shooting Guard selbst einräumen. (SERVICE: Spielplan, Zeiten und Ergebnisse)

Der verpatzte Turnierauftakt gegen Ulm und die Pleite im Gruppenfinale gegen Oldenburg (81:89), durch die die Bayern nur als Dritter in die K.o.-Runde eingezogen sind, soll nicht weiter von Bedeutung sein. "Wir sehen uns nicht als Underdog", meint Coach Oliver Kostic. "Wir leben noch."

Bayerns unerklärlicher Leistungsabfall

Weniger wegen der noch immer schlagkräftig klingenden Namen ungeachtet der Ausfälle von Topscorer-Duo Nihad Djedovic und Greg Monroe. "Die Bayern haben immer noch mit Abstand die besten Spieler in den Reihen und alle Möglichkeiten, hier Meister zu werden, ohne Probleme", sagt Marco Baldi dazu.

Was beim "Heimteam" besonders ins Auge sticht ist der Leistungsabfall in der Crunchtime.

Lucic - aber sonst kein Anführer

Vladimir Lucic gab hierzu bei Magentasport einen erstaunlichen Einblick in die Psyche des Teams in jenem Moment: "Wir hatten zwar eine gute Phase, aber als wir fünf oder sechs Zähler hinten lagen, hatte man das Gefühl, das Spiel ist vorbei."

Mehr noch: Manch kritischer Beobachter hatte den Eindruck, einige Akteure seien teilweise unmotiviert, als wäre die Saison bereits abgeschlossen - beispielhaft dafür, als Leon Radosevic in Spiel 1 gegen ratiopharm Ulm (85:95) sich gleich zwei Fouls binnen 10 Sekunden leistete.

"Wir ziehen grundsätzlich an einem Strang, die Chemie stimmt. Aber in einer schlechten Phase fallen wir im Moment zu schnell auseinander. Da müssen wir zusammen bleiben und besser reagieren", so Zipser bei SPORT1.