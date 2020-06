Pamela Anderson und Adil Rami: Angebliche Sex-Details enthüllt

Was machen die besseren Hälften der Fußball-Stars? In den sozialen Medien halten sie ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden. SPORT1 zeigt die besten Bilder der Spielerfrauen © SPORT1 Grafik: Getty Images/iStock

Nicklas Bendtner ist ein Skandalprofi schlechthin und aktuell ohne Verein. Im Gegensatz zum "Lord“ hat seine Freundin Philine Roepstorff anscheinend alles im Griff © instagram@philineroepstorff

Die Liebste der Kultfigur zeigt gern viel nackte Haut, verdeckt aber das Nötigste - wie hier in der Badewanne © https://www.instagram.com/philineroepstorff/

Zunge raus, Klodeckel oben - dieses Selfie bei Lords Liebster sieht allerdings seltsam aus © https://www.instagram.com/philineroepstorff/

Wanda posiert mit ziemlich viel Holz: Mauro Icardis Ehefrau nimmt Aufstellung vor einer Hütte © instagram@wanda_icardi

Und hier demonstriert Icardis Glück eher vornehme Blässe © instagram@wanda_icardi

Wer genießt denn da beim Wäsche aufhängen den Ausblick? Es ist Georgina Rodriguez, die Verlobte von Cristiano Ronaldo © instagram.com/georginagio

Den Blick frei auf Sehnsüchte und Wunschträume. Agustina Gandolfo, bessere Hälfte von Inter Mailands Star Lautaro Martinez wirkt hier sehr nachdenklich © instagram@agus.gandolfo

Was ist bloß mit Vikys Augen los? Viky Varga, die Freundin des italienischen Stürmers Graziano Pellè von Shandong Luneng, trägt ein interessantes Make-up. Selbstverständlich farblich passend zum Rest ihres Outfits. Viky pflegt sich gut um sich selbst. Nun braucht ihr Lebensgefährte, der auf die Fortsetzung der Chinese Super League wartet, Aufmerksamkeit © instagram@vikyvarga

Welcher Po zieht hier blank? Kleiner Tipp: Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp hat besonders seine Freude daran. Denn es ist seine Model-Verlobte Izabel Goulart © instagram@izabelgoulart

Wanda Icardi macht das Beste aus ihrer Freizeit während der Coronakrise. Die bessere Hälfte von Mauro Icardi sonnt sich am Comer See und geizt nicht mit Reizen © instagram@wanda_icardi

Xherdan Shaqiri, bereits seit längerem Single, ist offenbar wieder frisch verliebt – das jedenfalls berichtet das kosovarische Showbiz-Magazin „Prive.al“. Demnach datet der frühere Antreiber des FC Bayern, der im Vorjahr unter Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool Champions-League-Sieger wurde, eine albanische Schönheit namens Dhurata Ahmetaj © instagram@dhurataahmetaj

Auch wenn beide die Gerüchte bislang nicht bestätigt haben: Die 27 Jahre alte Popsängerin aus dem Kosovo weilt ihren Social-Media-Aktivitäten zufolge aktuell sehr häufig in England – eben wegen Shaqiri, behauptet das Magazin und beruft sich dabei auf „verlässliche Quellen“ © instagram@dhurataahmetaj

Loris Karius' Liebe Sophia Thomalla bleibt in Sachen Klopapier gelassen - und kommentiert in Anspielung auf das rare Klopapier hierzulande: "Anscheinend meine einzige Rolle im Jahr 2020". Aber wer weiß?!. © instagram@sophiathomalla

Hier entsteigt Sophia Thomalla den Fluten wie im Film - und bewirbt sich als neues Bond-Girl. Jedenfalls postet die Brünette via Instagram: "Hey 007, engagiere mich für deinen nächsten Film." © instagram@sophiathomalla

Und tatsächlich erinnert so manches in dem Kurzvideo an die legendäre Szene mit Ursula Andress © instagram@sophiathomalla

Kürzlich hatten türkische Medien von einem Liebes-Aus zwischen Thomalla und Karius berichtet. Die Schauspielerin antwortet dazu auf Insta und teilt mächtig aus ©

"Türkische Medien setzen eine Trennung in die Welt, erzählen darauf hin, Loris würde deswegen nur Party machen und nicht hart genug an sich arbeiten, erfinden darauf hin Zitate, die niemals stattgefunden haben. Zitatrecht? Gibbet hier nicht. Ich mache den Mist jetzt 15 Jahre und habe schon viel gelesen, erlebt und überzogene, lächerliche Artikel gehören mehr zu meiner alltäglichen Routine als mancher Leute ihr Morgenkaffee. Aber einfach irgendwas erfinden? Da werde selbst ich stutzig" ©

"Der ein oder andere Sportjournalist ist manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily Soap. Dabei dachte ich, wir sind mit einigen wöchentlichen Wurschtblättern genug bestraft, aber auch ich lerne nicht aus. Im Übrigen würde ich mir die ein oder andere Party mehr mit ihm wünschen Ein Prost auf den Qualitätsjournalismus!" Damit dürften die Gerüchte um eine Trennung wohl verstummt sein © instagram@sophiathomalla

Dennis Aogos Herzblatt richtet in Dubai den Blick nach vorn - und fragt ihre Follower wohl auch hinsichtlich der Coronakrise: "Was bleibt uns anderes übrig als nach vorne zu schauen? Wie ist die Lage in Deutschland?" © instagram@inaaogo

Gabriel Jesus' Liebe Fernanda Queiroz postet vor dem Champions-League-Hit ein Bild zur Aufmunterung - ihr Freund und Star von Manchester City war jedenfalls fit fürs CL-Duell mit Real Madrid, gewann mit 2:1 © instagram@fequeirozofc

Ein Knutscher zum Valentinstag: Ex-GNTM-Model Kasia Lenhardt zeigt ihre Liebe zu Bayern-Star Jérôme Boateng © instagram@kasia_lenhardt

Kevin Trapps Liebe gerät ins Schwitzen: Izabel Goulart gibt sich in Abendrobe höchst hitzig © instagram@izabelgoulart

Wer wird denn da zum Schokoladen-Junkie? Wanda Icardi überkommt Heißhunger auf Kakaohaltiges © instagram@wanda_icardi

Philine Roepstorff genießt ihren Urlaub auf den Malediven. Die Freundin von Nicklas Bendtner genehmigt sich eine Tasse Kaffee © https://www.instagram.com/philineroepstorff/

Die neue Freundin von Jerome Boateng bändigt ihre schwarze Mähne - und streicht sich eine Strähne aus der Stirn © instagram@kasia_lenhardt

Roman Bürkis Liebe hält offenbar jedem Blick stand - Marlen Valderrama-Alvaréz fixiert ihr Spiegelbild © instagram@malvareezz

Da hat doch jemand die Haare neu: Ann-Kathrin Götze posiert in neuem Look, sprich neuer Frisur © instagram@annkathringotze

So viele kleine Steinchen in der Dusche: Wenn Wanda Icardi die nun noch alle zählen müsste... © instagram@wanda_icardi

Wer steigt denn hier so ins Auto? Caro Calvagni, Herzblatt von Ajax-Star Nicolás Tagliafico, fährt gleich los - und das sehr spärlich bekleidet © instagram@carocalvagni

Im kleinen Schwarzen zur "Girls Night": Sophie-Christin, Freundin von Bernd Leno, macht mit ihren Mädels gerne Mal London unsicher © instagram@sophiechristin_

Davie Selkes Verlobte Evelyn Konrad wiederum scheint in der Hitze von Kapstadt eine leichtr Brise herbeizusehen © instagram@evelynniiee

Wer erinnert sich hier an heiße Tage unterm Eiffelturm? Es ist Ramona Perthel, Ehefrau von Timo Perthel © instagram@mrs_perthel

Flucht in den Schatten: Lenos Liebste Sophie-Christin meidet die volle UV-Strahlung während des Spanien-Aufenthalts © instagram@sophiechristin_

Evelyn Konrad, Freundin von Davie Selke, posiert vor einem ziemlich kunterbunten Haus © instagram@evelynniiee

Zauberhafte Laune: Mirjana Zuber lächelt unter Palmen leise in sich hinein - und nimmt dabei die Sonnenbrille ab © instagram@mirjanazuber

Alle Augen auf das Handy! Ramona Perthel checkt gerade ihr Smartphone. Oder ist es doch ein Spiegel-Selfie? © instagram@mrs_perthel

Ina Aogo fühlt sich in der Wüste von Dubai pudelwohl. "Geh dahin, wo du dich am meisten am Leben fühlst", das ist ihr Motto, schreibt die Frau von Dennis Aogo © instagram.com/inaaogo

Wer turtelt denn da mit Roman Bürki? Die Dame, die den BVB-Keeper hier in die Arme schließt, heißt Marlen Valderrama-Alvarez © instagram.com/malvareezz

Seit Oktober ist die Beziehung zwischen dem Borussen-Star und der Influencerin mehr oder weniger offiziell ©

In ihrer Instagram-Story postete sie seinerzeit ein Bild, das sie auf einem E-Roller mit der Frau von Manuel Akanji zeigt. Sowohl Melanie Akanji und auch Bürki sind schon länger mit ihr auf Instagram befreundet © instagram.com/malvareezz

Und offenbar sind die beiden Turteltauben verliebter den je. "Sie ist eine Top-Frau. Es hat von Anfang an gepasst", sagte Bürki nun dem Schweizer "Blick" und sprach über die frische Liebe zur Influencerin © instagram.com/malvareezz

Von Beginn fühlten sich beide durch gemeinsame Interessen verbunden. "Sie hat Tattoos, ich habe Tattoos. Wir beide interessieren uns für Fußball", erzählte der 29-Jährige, der auch von Marlens sozialem Engagement schwärmt ©

"Sie ist ein extrem liebenswürdiger Mensch, der mit Kindern gearbeitet hat. Sie war Erzieherin für behinderte Kleinkinder. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich engagiere mich ja als Botschafter für das Kinderhilfswerk Terre des hommes." ©

Ein Erfolgsgeheimnis ihrer Beziehung? Womöglich die Freiheiten, die Marlen ihrem Roman gewährt. Wenn er beispielsweise "mal Playstation spiele und auf Schweizerdeutsch fluche", so der Bundesliga-Keeper, dann gefalle ihr das, "und sie lacht. Sie zwingt mich zu nichts" © instagram@malvareezz

Neues Jahr, neue Liebe? Diese junge Dame hat offenbar das Herz von Bayern-Star Jérôme Boateng erobert © instagram.com/kasia_lenhardt

Wie die "Bild" schreibt, ist Kasia Lenhardt die neue Freundin des Kickers. Dieses gemeinsame Bild aus Dubai postete die 24-Jährige auf Instagram, versehen lediglich mit einem roten Herz © instagram.com/kasia_lenhardt

Lenhardt ist Polin, 24 Jahre alt und ehemalige Finalistin bei Germanys next Topmodel. Im Dezember verriet sie bei Insta bereits, dass sie in einer Beziehung sei, allerdings nicht, mit wem © instagram.com/kasia_lenhardt

Dieses Rätsel ist nun offenbar gelöst. Angeblich hat Kasia sogar schon ein Jérôme-Tattoo © instagram.com/kasia_lenhardt

Glitzer-Alarm vom Feinsten: Alexander Baumjohanns Liebste Tatiane lässt es in Abendrobe mächtig funkeln © instagram@tatibaumjohann

Regenbogen-Farben? Dafür hat Wanda zu wenig. Frau Icardi hat bei ihrem Bikini jedenfalls nicht ganz alle Grundfarben zusammen © instagram@wanda_icardi

Caffè Latte oder lieber Tee? Was wird hier in der Küche serviert? Agustina Gandolfo, bessere Hälfte von Lautaro Martinez, spielt die Gastgeberin © instagram@agus.gandolfo

Heiße Turnstunde am Strand: Kevin Trapp und Izabel Goulart senden Grüße aus der Karibik. Er stemmt sie in die Luft, sie macht den Flieger © instagram@izabelgoulart

Philine Roepstorff, Partnerin von Nicklas Bendtner wischt sich hier eine feuchte Strähne aus der Stirn © instagram@philineroepstorff

Hat Tatiane Baumjohann etwas ihren Hut am Strand verloren - jedenfalls zeigt sie sich nahezu unbedeckt im Sand © instagram@tatibaumjohann

Hier hat sich die Frau von Alexander Baumjohann, der inzwischen in Australien spielt, irgendwie den Kopf verdreht © instagram.com/tatibaumjohann

Was tun denn die Aogos hier? Ina und 96-Kicker Dennis dehnen sich im heimischen Wohnzimmer © instagram@inaaogo

Ein dickes Weihnachtsbussi für Mutti: Ramona Perthel genießt die pralle Vorfreude auf das Fest © instagram@mrs_perthel

Wanda Icardi feiert ihren 33. Geburtstag - und gibt sich dabei verschmust-intim © instagram@wanda_icardi

Steht eine Liebe eines Stars von Inter Mailand in ihrem Schlafzimmer: Agus Gandolfo. bessere Hälfte von Lautaro Martínez, gibt einen durchaus intimen Einblick © instagram@agus.gandolfo

Gestatten: Sonia Isaza - und ziemlich fit. Die Partnerin von Barca-Star und Ex-Bayer Arturo Vidal beeindruckt mit ihrem Sixpack © instagram@niaisazaoficial

Aber auch Izabel Goulart, Verlobte von Keeper Kevin Trapp, ist beneidenswert gut in Form © instagram@izabelgoulart

Dagegen bibbert Bernd Lenos Herzblatt Sophie-Christin ein wenig - und postet aus dem kalten London: "Baby, it's cold outside" © instagram@sophiechristin_s

In ihrer Instagram-Story stellt Ina Aogo ihren Followern eine intime Frage. "Wurdet ihr schon mal gemobbt?" Die Spielerfrau teilt dabei ihre Erfahrungen zum Thema Bodyshaming © https://www.instagram.com/inaaogo/?hl=de

Kontrastprogramm dazu: Evelyn Konrad. Die Freundin von Davie Selke genießt die Sonne in Marokko, verspricht aber, keine weiteren Bilder mehr zu posten, um ihre Follower nicht neidisch zu machen ©

"Weekend calling", postet Spielerfrau Tatiane Baumjohann zu diesem heißen Schnappschuss von sich selbst. Mit Sonnenbrille hat sie sich dabei bestimmt nicht blenden lassen © instagram@tatibaumjohann

Hier gibt sich Frau Baumjohann ebenfalls luftig © instagram@tatibaumjohann

So geht Entschleunigen bei Viky Varga. Die bessere Hälfte von Graziano Pelle inmitten von Strand und Ruhe © instagram@vikyvarga

Icardis Schatz im Spiegel-Taumel: Wanda Icardi genießt die reflektierenden Momente © instagram@wanda_icardi

Ein Ajax-Herzblatt blüht so richtig auf: Caro Calvagni, Partnerin von Amsterdams Nicolas Tagliafico, genießt Ausblick und Blumen © instagram@carocalvagni

Seichte Hügel und Lord Bendtners Liebste: Philine Roepstorff posiert glamourös © instagram@philineroepstorff

Hier scheint die Dänin aber eine ziemlich wilde Nacht gehabt zu haben © instagram@philineroepstorff

Die Spielerfrauen haben Zuwachs bekommen. Die Brasilianerin Nathalia Felix, die bereits heftig mit Neymar geflirtet haben soll,.... ©

Hat sich Ex-Bayern-Star Douglas Costa geangelt. Mit diesem gemeinsamen Instagram-Bild machen der Juve-Star und das Model ihre Beziehung offiziell ©

Ist die die neue Freundin von Neymar? © instagram@noasaaez

Noa Saez heißt diese Schönheit, die dem PSG-Star nach einem Bericht der "Sun" kürzlich während einer Party nähergekommen sein soll © instagram@noasaaez

Die Spanierin stammt ursprünglich aus Malaga und lebt immer wieder mal in Barcelona © instagram@noasaaez

Was läuft da zwischen Model Sofija Milosevic und Reals Stürmer Luka Jovic? In den serbischen Medien wird das dieser Tage eifrig diskutiert © instagram@sofijamilo

Der Ex-Stürmer von Eintracht Frankfurt, bei Real Madrid derzeit glücklos, soll mit der 29-Jährigen eine Beziehung eingegangen sein und dafür seine bisherige Partnerin, die auch Mutter des gemeinsamen Sohnes ist, verlassen haben © instagram@sofijamilo

Götzes großes Glück kühlt ab: Die bessere Hälfte von FC Augsburgs Profi Felix Götze entspannt im Wasser ©

Bernd Lenos Verlobte Sophie genießt den Herbst und posiert umgeben von Kürbissen © Instagram/sophiechristin_

Verruchte Pause bei einem Torwart und seiner Liebe: Loris Karius genießt Sonne und Sophia Thomalla © instagram@sophiathomalla

Und die verdeckt hier ihren Po nur knapp - und kommentiert das läppisch mit "eigene Arbeitsklamotte" - nun denn... © instagram@sophiathomalla

Sexy Halloween! Mauro Icardis Liebste Wanda Nara meldet sich als Catwoman aus dem Badezimmer © instagram.com/wanda_icardi

Julian Draxlers neue Freundin genießt die Sonne und präsentiert ihren perfekt durchtrainierten Körper. Die junge Französin Sethanie Taing ist Tänzerin und Choreographin und nun die Frau an der Seite des Weltmeisters von 2014 © instagram@sethanietaing

An seinem Geburtstag posteten beide erstmal ein Foto in den sozialen Netzwerken. Eng schmiegen sich die beiden aneinander, er hatte den Arm um ihre Taille gelegt. Dazu schrieb sie die Worte "Happy Birthday mein Schatz" © instagram@sethanietaing

Ob Nicklas Bendtner ein Foto zugeschickt bekommt, weil er gerade nicht zugegen ist? Seine Liebste Philine Roepstorff lichtet sich jedenfalls ästhetisch ansprechend ab © instagram@philineroepstorff

Ihr durchtrainierter Bauch kann sich jedenfalls gut sehen lassen © instagram.com/@philineroepstorff

Ciro Immobile kann im Stadion auf die Unterstützung seiner Frau bauen. Dabei zeigt sich Jessica Melena im Goldenen Oktober brauchfrei © instagram@jessicamelena

Kevin Trapps Herzblatt Izabel Goulart hat offensichtlich Probleme den Gürtel an ihrer Hose vergessen © instagram@izabelgoulart

Ina Aogo fotografiert sich mit dicker Sonnenbrille und Strohhut © instagram/@inaaogo

Georgina Rodriguez hat Spaß im Aufzug: Ronaldos Liebe gibt sich selbst Highfive ©

Welches Geheimnis lüftet denn hier Nicklas Bendtners Liebste? Philine Roepstorff lupft ihr Shirt - aber was sie damit sagen mag, bleibt offen © instagram@philineroepstorff

Denis Suarez' Goldstück nur in Jeans: Nadia Aviles, bessere Hälfte des spanischen Nationalspielers, zeigt sich sexy © instagram@nadiavilesgarcia

Mauro Icardis Liebste Wanda Nara trägt verführerisches Rot auf ihren Lippen © instagram/@wanda_icardi

Sophia Thomalla, Herzblatt von Loris Karius, posiert in Unterwäsche, sprich: weißes Hemdchen trifft auf Leoparden-Look-Höschen. Doch was blitzt da an der rechten Hand auf? © instagram@sophiathomalla

Sieht aus wie ein großer Klunker. Etwa ein Verlobungsring von Karius? Schwer zu deuten als Außenstehender - auch wenn Thomalla das Bild kommentiert "Ab 30 eigentlich verboten!" © instagram@loriskarius

Sophie-Christin Schröder ruft den Spa-Day aus. Die hübsche Freundin von Bernd Leno überzeugt auch im Bademantel © Instagram sophiechristin_

Während Gatte Mats Hummels in der Länderspielpause in Dortmund weilt, genießt Cathy die Zeit bei einem Strandspaziergang in Dubai © instagram.com/cathyhummels

Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Graziano Pelles Freundin Vicky Varga kann sich nicht zwischen rotem und blauem Bikini entscheiden und fragt deshalb ihre Follower um Rat © instagram.com/vikyvarga

Wanda Icardi zeigt, wie sich ihr Abend gestaltet - und begrüßt die Nacht insofern recht spärlich bekleidet ©

Da gibt es Grund zur Freude. Ex-Bachelorette Jessica Paszka liebt einen Fußball-Profi © instagram.com/jessica_paszka_

Es handelt sich dabei um den Torhüter vom Zweitligisten Jahn Regensburg: Alexander Meyer © Getty Images

Der 28-Jährige hat die Beziehung der beiden im Interview mit dem Radiosender "Gong FM" bestätig © instagram.com/jessica_paszka_

Paszka ist in der deutschen Boulevardpresse keine Unbekannte. In der RTL-Show "Die Bachelorette" steht sie 2017 im Mittelpunkt © instagram.com/jesica_paszka_

Die daraus resultierende Beziehung ist allerdings schon im gleichen Jahr wieder Geschichte © instagram.com/jessica_paszka_

Mit Meyer ist der Platz an ihrer Seite nun also wieder vergeben © instagram.com/jessica_paszka_

Während in Deutschland der Herbst langsam Einzug hält, ist es in der Provence noch schön warm. Mirjana Zuber jedenfalls genießt auch in den Abendstunden den Spätsommer Südfrankreichs © instagram.com/mirjanazuber

Das Oktoberfest in München zieht nicht nur Fußball-Profis an, sondern auch deren bessere Hälften. Hier lächelt Catharina Maranca, die Freundin von Augsburgs Felix Götze in ihrem feschen Dirndl in die Kamera © instagram.com/catharinamaranca

Premiere für Reus' Nachwuchs! Die Tochter von Marco Reus durfte erstmals mit ins Stadion. Wie die Lebensgefährtin des Nationalspielers, Scarlett Gartmann, bei Instagram dokumentierte, sah "Daddy's Girl" zwei Tore und einen 4:0-Sieg des BVB gegen Leverkusen am Samstag © instagram.com/scarlettgartmann

Na, wen oder was sucht denn Philine Roepstorff da? Laut eigener Aussage das Gehirn ihres Gatten Nicklas Bendtner. Da dies vermutlich als Scherz zu verstehen ist, kann nur gerätselt werden - eure Ideen? © @philineroepstorff/Instagram

Lords Liebste und der offene Klodeckel - doch die Freundin von Nicklas Bendtner vergisst beim Selfie ein Detail © instagram@philineroepstorff

Hoch die Beine! Vicky Varga posiert mit verführerischem Blick auf ihrem Sofa in Mailand. Ihr Freund Graziano Pellè ist allerdings weit weg: Der frühere Nationalspieler steht beim China-Klub Shandong Luneng Taishan unter Vertrag © Instagram / vikyvarga

Mit einer rauschenden Party haben sich die früheren Barca-Kolleginnen von Ainê Coutinho (2.v.r., oben) verabschiedet. Die besseren Hälften von Lionel Messi, Sergio Busquets und Luis Suarez flogen anlässlich des 28. Geburtstags... © Instagram / ainee.c

von Ainê Coutinho extra nach München, um dort eine rauschenden Party zu feiern. Familie Coutinho hat sich nach eigenen Angaben bereits gut in der bayerischen Metropole eingelebt © Getty Images

Das tut so gut für die geplagten Wirbel: Kevin-Prince Boatengs bessere Hälfteverwöhnt ihren Rücken und dehnt sich © instagram@melissasatta

Bald kommt der Herbst, doch bevor es soweit ist, genießt Frau Zuber noch ein bisschen den Sommer. Kürzlich freute sich Mirijana noch über die Rückkehr nach Zürich © Instagram @mirjanazuber

Bernd Lenos Liebe Sophie-Christin zeigt sich hier ganz in weiß vor einer Treppe - sehr schick! ©

Ob Mirjana Zuber Heimweh hatte? Die Gattin von Steven Zuber freut sich auf ihrem Instagram-Account wieder zurück in Zürich zu sein © instagram.com/mirjanazuber

Philippe Coutinho beehrt den FC Bayern - und Ainê Coutinho die bayerische Landeshauptstadt. Die Ehefrau des FCB-Neuzugangs macht München bereits via eScooter unsicher, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt - und trägt schon die rot-weißen Farben, wie ein Einblick ins Schlafzimmer der Coutinhos beweist © instagram.com/ainee.c

Schöne Aussichten für Javi Martinez' Herzdame Aline Brum. Das brasilianische Model urlaubt gerade auf Ibiza © instagram@_aline_brum_

Wanda Icardi wiederum begleitet ihren Mann natürlich zum neuen Klub nach Paris - und wirkt auf dieser Bootstour so, als schippere sie direkt auf PSG zu ©

Ina Aogo hat in der Bild kundgetan, wie sie mit ihrem Ehemann Dennis zusammengekommen ist. „Ich habe bei Udo Walz (Berliner Star-Friseur; d.Red.) gearbeitet und ihn dort das erste Mal gesehen. Ich war sofort verliebt, es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihn danach auf Instagram angeschrieben, also den ersten Schritt gemacht.“ © instagram.com/inaaogo

Doch bis es beiderseitige Liebe gab, dauerte es noch eine Weile. „Ich habe ganz schön gekämpft um ihn und finde es heutzutage auch völlig okay, wenn ich als Frau den ersten Schritt mache. Ich fand ihn total anziehend und wollte die Situation nicht dem Zufall überlassen.“ © instagram.com/inaaogo

Ina Aogo weiter: „Danach hat er sich einen Monat nicht gemeldet. Ich habe dann einen zweiten Angriff gestartet. Ich war sehr offensiv. Ich bin mit ein paar Freundinnen zu einer Party von ihm nach Düsseldorf gefahren. Dann hat es auch endlich bei ihm gefunkt.“ © instagram.com/inaaogo

Was Frau Aogo aber auch zu berichten weiß: „Aber meine Freundinnen haben mich gewarnt. Die hatten gehört, dass Dennis ein Weiberheld ist.“ © instagram@inaaogo

Übrigens: Ina Aogo und Mirjana Zuber geben ab sofort jeden Donnerstag als SPORT1-Podcast "Spielerfrauen on air" auf die Ohren. In der 2. Staffel nehmen die beiden die Hörer mit ins "Insta-Life wie im Märchen" © instagram@inaaogo

Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau von BVB-Profi Mario, weilt derzeit auf Mallorca und trotzt der heißen Sonne stilecht mit großem Sombrero © instagram.com/annkathringotze

Des Lords Liebste hat das Bett zerwühlt: Nicklas Bendnters Herzblatt Philine Roepstorff scheint gerade erst so halbwegs aufgewacht © instagram@philineroepstorff

Streifenhörnchen mal anders: Joana Sanz, Ehefrau von Dani Alves, erfindet Schattenspiele neu. Hoffentlich verweilt sie nicht allzu lange in dieser Position, sonst hat sie tatsächlich eine Palme auf dem Rücken ... ©

Warum macht Viky nur keiner auf? Die Freundin von Graziano Pelle wartet vergeblich an der Tür © instagram.com/vikyvarga/

Die Frau von Mario Götze ist derweil freiwillig vor der Tür - und führt ihr neues Blumenkleid aus © instagram.com/annkathringoetze

Sophie-Christin, die Liebste von Bernd Leno, genießt die Zeit in Cornwall © instagram@sophiechristin_

Dries Mertens ist in Richtung Saisonvorbereitung bei SSC Neapel unterwegs und hat sich in seiner Instagram-Story von seiner Frau Kat Kerkhofs verabschiedet. Der Belgier werde sie vermissen, "und diese zwei auch", schrieb er eindeutig zweideutig unter Kerkhofs Dekolleté © instagram.com/driesmertens

Mertens und Kerkhofs genossen ihren Sommerurlaub unter anderem auf den Bahamas © instagram.com/katkerkhofs

Da ist aber jemand glücklich. Sophia Thomalla schmiegt sich an Besiktas-Keeper Loris Karius. Gemeinsam mit ihrem Liebsten genießt sie Istanbul. "Heimat", schreibt sie zu diesem Schnappschuss © instagram@sophiathomalla

Für Mario Götze ist der Urlaub derweil schon vorbei. Der 27-Jährige arbeitet aktuell in der Vorbereitung des BVB an seiner Form. Seine Frau Ann-Kathrin kann es kaum erwarten, dass er vom Training kommt. Ein gemeinsame Essen ist geplant, wie sie verrät © instagam.com/annkathringotze

Cathy Hummels unterläuft ein kleiner Selfie-Lapsus während des Sonnenbadens - und beschattet sich selbst © instagram.com/catherinyyy

Apropos Urlaub noch mal: Spielerfrauen: Auch Mario Götzes Gattin Ann-Kathrin genießt noch mal den Strand © instagram@annkathringotze

Izabel Goulart mag Obst: Trapps Liebste lässt sich die Melone munden © instagram@izabelgoulart

Wo treibt sich eigentlich der begehrteste Spielers dieses Transfersommers herum? Die Antwort: auf den Bahamas! Matthijs de Ligt, noch in Diensten von Ajax Amsterdam, entspannt zusammen mit seiner Freundin AnneKee Molenaar - und zwei süßen kleinen Schweinchen © instagram.com/mdeligt_

Izabel Goulart erholt sich mit Nationalkeeper Kevin Trapp gerade auf der griechischen Insel Mykonos - und tankt dabei freizügig ganz viel Sonne © instagram@izabelgoulart

Während Ehemann Mats Hummels mit Kumpels im kroatischen Zadar weilte, gönnte sich Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig ein paar Tage in Miami. Ein passender Bikini darf da natürlich nicht fehlen © instagram.com/catherinyyy

Nach dem "besten Urlaub aller Zeiten" ist die 31-Jährige nun zurück in Deutschland © instagram.com/catherinyyy

Keeper Loris Karius hatte Geburtstag! 31 Jahre ist der ehemalige Mainzer nun alt - und hat mit Sophia Thomalla seit geraumer Zeit eine Frau an seiner Seite. "Happy Birthday, Schöner! Endlich n Jahr älter!", schrieb ihm seine bessere Hälfte zum Ehrentag © instagram.com/sophiathomalla

Hand in Hand entspannen Steven Zuber, der nach dem Abstieg des VfB Stutgart nach aktuellem Stand zur TSG Hoffenheim zurückkehren wird, und seine Frau Mirjana auf Bora Bora © instagram.com/mirjanazuber

Frau Zuber, die in diesen Tagen mit einem Spielerfrauen-Podcast gemeinsam mit Ina Aogo für Gesprächsstoff sorgt, weiß sich in Szene zu setzen © instagram.com/mirjanazuber

Der Spaß darf dabei allerdings auch nicht zu kurz kommen. Da lässt sich Freundin Jessica Pintado (l.) nicht lange bitten © instagram.com/mirjanazuber

Sophie-Christin, die Verlobte von Arsenal-Keeper Bernd Leno, ist mal wieder reiselustig. Dieses Mal hat es sie nach Las Vegas verschlagen © instagram.com/sophiechristin

Viky Varga hat ihr Herz eigentlich schon an Graziano Pelle verloren. Doch auch der süditalienische Küstenort Positano hat es ihr angetan © Instagram@VikyVarga

Ina Aogo ist "wieder angekommen im Wahnsinn", schreibt die Frau von Ex-VfB-Profi Dennis. Hm, komisch: Auf dem entsprechenden Foto sieht allerhöchstens wahnsinnig gut aus. Was sie aber meint: "Umzug und packen" © instagram@inaaogo

Tati Baumjohann genießt die Zeit an "Bondi Beach", einem der berühmten Strände Australiens © instagram@tatibaumjohann

Ann-Kathrin Götze hat auf die Frage, warum sie so glücklich ist, eine einfache Antwort: "Urlaub und die Sonne" © instagram@annkathringotze

Wer verschmilzt hier mit Strand und Meer? Tati Baumjohann ist eins mit Australiens bemerkenswerter Küste © instagram@tatibaumjohann

Die kalte Schulter zeigen? Ann-Kathrin Götze macht das in Perfektion! © instagram@annkathringotze

Mirjana Zuber, die Gattin von Bundesliga-Profi Steven, gewährt ihren Followern tiefe Einblicke. Geschmückt wird das Bild mit der mutmachenden Aufforderung "Keep your face to the sun and you will never see the shadows" © instagram@mirjanazuber

Barca-Star Gerard Piqué genießt seinen Sommerurlaub mit einer ganz anhänglichen Begleiterin: "Ich bin ein Koala!", schreibt seine Freundin Shakira unter dieses Foto. © instagram@shakira

Wanda Nara, Lebenspartnerin von Mauro Icardi, genießt den Ausblick auf Bangkok aus dem Schaumbad in der Badewanne © instagram@wanda_icardi

Vom Winde verweht: Dieser Knutscher von Sophia Thomalla und Loris Karius wird zu einer haarigen Angelegenheit © instagram@sophiathomalla

Die Liebste von BVB-Spieler Julian Weigl ist ein echter Bücherwurm. "Bücher sind der einzige Sonnenschutz, den man braucht, wenn man im Urlaub ist", schreibt Sarah Richmond auf Instagram © instagram@sarah.richmnd

Viky Varga fühlt sich pudelwohl - und scheint sich gerade zu fragen: "Spieglein, Spieglein an der Wand - wer ist die Schönste im ganzen Land" © Instagram/VikyVarga

Elegant aus dem Wasser steigen will gelernt sein. Doch was Daniel Craig alias James Bond kann, kann Ainhoa Coso, Freundin von Ex-Barca-Spieler Munir El Haddadi, schon lange © instagram.com/ainhoacso

Im Anschluss wird am Beckenrand entspannt - und dabei natürlich eine gute Figur abgegeben © instagram.com/ainhoacso/ainhoacso

Sophia Thomalla sagt "YES" in ihrem aktuellsten Instagram-Post, der sie mit Loris Karius zeigt © Instagram/SophiaThomalla

Kein Wunder, dass dadurch Spekulationen genährt werden, mit dem Keeper von Besiktas Istanbul könnten bald schon die Hochzeitsglocken läuten. Stehen die drei Buchstaben für eine Verlobung nach gerade mal vier Monaten als Paar? © Imago

Schon seit einiger Zeit lässt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla ihre Fangemeinde an ihrem Liebesglück teilhaben © instagram.com/sophiathomalla

Zusammen ist alles besser. Das dachten sich Loris Karius und Sophia Thomalla auch hier. Der Torwart von Besiktas Istanbul postete bei Instagram ein Foto der beiden mit der Unterschrift: "Better together" © instagram.com/loriskarius

So schmeckt der Ruhestand: Martin Demichelis, früherer Profi beim FC Bayern, Manchester City und in Malaga, hat als inzwischen 38-Jähriger seine fußballerische Laufbahn längst beendet © instagram@evangelinaanderson

Im Ruhestand hat der Argentinier nun recht viel Zeit, die er mit seiner Ehefrau Evangelina Anderson verbringt, die sich wiederum auch gern selbst in Pose setzt © instagram@evangelinaanderson

Lord Bendtners Liebste träumt auf dem Felsen: Das Model Philine Roepstorff gibt sich ganz zart inmitten felsiger Küstenkulisse © instagram@philineroepstorff

Tatiane Baumjohann genießt ihr Leben in Australien in vollen Zügen. Während ihr Mann Alexander mit den Sydney Wanderers auf Punktejagd ist, räkelt sie sich entspannt am Strand © instagram.com/tatibaumjohann

Agustina Gandolfo genießt die Sonne - und sonst das Leben an der Seite von Inter-Star Lautaro Javier Martínez © instagram@agus.gandolfo

Melissa Satta, Ex von Kevin-Prince Boateng, zeigt sich am Strand von Dubai top in shape im Bikini und genießt eine Kokosnuss bei der Hitze © www.instagram.com/melissasatta/

Hartes Training für die perfekte Sommerfigur: Ina Aogo präsentiert auf Instagram in mehreren Videos ihre "vier Lieblingsübungen für den" ... das Pfirsich-Emoji steht ziemlich sicher für den Hintern - damit es mit einer knackigen Rückansicht klappt, bis im Sommer die Schwimmbäder aufmachen © Instagram/Ina Aogo

Pilar Rubio hat ein Lächeln auf dem Lippen - der Grund für die Freude von Sergio Ramos' Freundin? Es sind Ferien und das Wetter ist gut © instagram.com/pilarrubio_oficial

Kevin-Prince Boatengs Ex-Liebe entspannt im Spa und lädt ihre Akkus wieder auf © instagram@melissasatta

Welch schöne Atmosphäre: Kein Wunder, dass Melissa Satta hier ihre Zeit beim Wellness genießt © instagram@melissasatta

Diese Augen strahlen jetzt nur noch für einen Real-Star. Mina Bonino heißt das neue Herzblatt von Madrids Youngster Federico Valverde © instagram@minabonino

Das Model hat die Beziehung mit dem uruguayischen Nationalspieler bekannt gemacht und dürfte nun häufiger im Bernabeu zu sehen sein © instagram@minabonino

Aus und vorbei: Wie die "Sun" berichtet, haben sich Tottenham-Star Dele Alli und Model Ruby Mae getrennt. Allerdings soll der Spurs-Kicker bereits wieder im Liebesrausch sein, ... © Getty Images

...denn Reality-Show-Star Megan Barton-Hanson soll Alli mächtig den Kopf verdreht haben © instagram@meganbartonhanson_

Doch umworben wird die 24-jährige offenbar noch von einem weiteren Kicker, nämlich Jaydon Gibbs von Dover Athletic © instagram@meganbartonhanson_

Spannende Frage also, wer am Ende Megans Herz erobern wird © instagram@meganbartonhanson_

Ist das die neue Flamme von Real Madrids Torwart Thibaut Courtois? Die Spanierin Alba Carrillo zeigte sich laut Medienberichten zuletzt auf den Straßen der spanischen Hauptstadt sehr verliebt mit dem Belgier © instagram@albacarrillooficial

Zuvor hatte die 32-Jährige übrigens den ehemaligen Motorrad-Profi Fonsi Nieto gedatet - das TV-Sternchen war außerdem mit dem Tennisstar Feliciano Lopez verheiratet © instagram@albacarrillooficial

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Im Sommer fieberte Rachel Trapani noch im Trikot von Benjamin Pavard mit der französischen Nationalmannschaft. Jetzt ist die Beziehung des 22-Jährigen mit der TV-Moderatorin laut "Bild" beendet © instagram.com/racheltrapani

Ausschlaggebend für die Trennung soll wohl die Entfernung gewesen sein. Trapani lebt mit ihrem 5-jährigen Sohn in Lille. Gemeinsame Bilder von Trapani und Pavard wurden bereits vor einiger Zeit in den Social-Media-Profilen gelöscht - seitdem lächelt Trapani wieder solo in die Kamera © instagram.com/racheltrapani

Da genießt aber jemand das Beach-Life: Alexander Baumjohanns Liebste Tatiana entspannt bei Strand und Meer in Sydney © twitter@tatibaumjohann

Wer brutzelt denn hier in der Sonne? Shannon De Lima, bessere Hälfte von Bayern-Star James Rodriguez, genießt das UV-Licht © instagram@shadelimaa

Roberto Firmino vom FC Liverpool gratuliert seiner Ehefrau Larisa Pereira zum Geburtstag. "Happy Birthday, my Love", schrieb der Brasilianer zu diesem Foto. Dem Anlass entsprechend zeigen sich beide ganz in weiß © instagram/roberto_firmino

Bikini aus Fußballrasen? Ciro Immobiles Frau Jessica Melena posiert im grünen Outfit am Strand © Instagram.com/jessicamelena

Schon seit längerer Zeit halten sich in Spanien die Gerüchte um eine Beziehung von Achraf Hakimi und der Dolmetscherin Hiba Abouk. Nun dürften die Spekulationen ein Ende haben... © instagram.com/hiba_abouk

Anlässlich des 32. Geburtstags seiner Angebetenen veröffentliche der 19 Jahre alte BVB-Youngster auf Instagram das erste gemeinsame Foto des Paares. Der Post endete mit den recht eindeutigen Worten: "Ich liebe dich" © instagram.com/achrafhakimi