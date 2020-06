Nach Flucht von Klosterhalfen, Mihambo - DLV will Elite-Gruppe aufbauen

Konstanze Klosterhalfen trainiert inzwischen in den USA © Imago

Nach den Wechseln mehrerer deutscher Leichtathletik-Stars in die USA, plant der Deutsche Leichtathletik-Verband den Aufbau einer Elite-Trainingsgruppe.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will nach dem Wechsel von Top-Athleten in die USA Elite-Trainingsgruppen aufbauen. "Wir denken konkret über solche Projekte nach, die wir in Deutschland etablieren wollen", sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska der Sport Bild (Mittwochs-Ausgabe).