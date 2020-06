2. Bundesliga: Wiesbaden unterliegt Nürnberg, Fürth vs. Heidenheim Remis

Mit 29 Toren hat Simon Terodde in der Saison 2018/19 großen Anteil am Aufstieg des 1. FC Köln. Bereits zum dritten Mal sichert sich Terodde damit die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga. Wer wird sein Nachfolger? SPORT1 zeigt die Torjäger der Zweiten Liga © Getty Images