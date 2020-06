FC Liverpool: Steven Gerrard fordert Statue für Jürgen Klopp

Ein Denkmal für Jürgen Klopp an der Anfield Road?

"Im Fußball warten wir oft, bis die Leute älter werden, bevor ihre Verdienste richtig anerkannt werden", sagte Gerrard in einem Interview mit The Athletic. "Wenn Jürgen die Meisterschaft holt, dann sollten sie schon mit der Arbeit an einer Statue von ihm anfangen."