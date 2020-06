eSports auf Probe: Riot Games startet Valorant Ignition Series

Die Initialzündung

Um dem Ganzen nun auf die Sprünge zu helfen, ruft Riot Games die Valorant Ignition Series 2020 ins Leben. Zwar handelt es sich hierbei weniger um eine feste Liga, wie es sie in League of Legends oder auch Counter-Strike gibt, vielmehr soll das Unterfangen als Initialzündung und Spielplatz für interessierte Spieler und Spielerinnen dienen.

Eigenverantwortung der Teams

Das Besondere an der Turnierserie ist, dass Riot Games die Zügel in die Hände der einzelnen Organisationen legt. So können sich diese selbst entscheiden, in welchem Rahmen ein Wettbewerb ablaufen wird, ob es Proving-ground-Kämpfe gibt, Shomatches - oder andere Parameter.