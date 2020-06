FC Schalke 04: Wagner erklärt den Vorteil seiner Bubi-Truppe

"Es sieht so aus, dass Rabbi Matondo und Benito Raman es in unseren Kader schaffen könnten. Abschließende Tests werden jetzt noch im Laufe des Nachmittags gemacht", teilte Trainer David Wagner auf einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag mit.

Gegen Eintracht Frankfurt will Wagner an die Leistung gegen Bayer Leverkusen (1:1) anknüpfen: "Unser Ansatz ist vor allen Dingen, an unser Spiel als gesamtes Team wieder heranzukommen, wie wir das am Sonntag getan haben."