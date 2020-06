League of Legends: Alles was bisher zu Patch 10.13 bekannt ist

Am 18. Juni soll Patch 10.12 auf den League-of-Legends-Servern live gehen. Doch schon jetzt werkeln die Gamedesigner von Riot Games am nächsten Patch. Die ersten Infos.

Wie immer, wenn es darum geht erste Einblicke in die kommenden Balance-Änderungen bei League of Legends zu geben, ist es auch dieses Mal wieder Lead Gameplay Designer Mark "Scruffy" Yetter, der die Überlegungen zum neuen Patch via Twitter öffentlich macht.

War's das für die Katze?

Erst vergangenes Wochenende konnten alle, die sich das LEC-Spiel zwischen Schalke 04 und Rouge ansahen, davon überzeugen, wie stark vor allem Aphelios in den richtigen Händen ist. In imposanter Manier schaffte es Schalke AD-Carry Nihat "Innaxe" Aliev nicht nur sekundenlang in einer 4-vs.-1 Situation zu überleben, sondern dabei auch noch ohne Hilfe zwei seiner Gegenspieler auszuschalten und die anderen beiden in die Flucht zu schlagen.