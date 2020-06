Der sehnlichst erwartete Rated Modus in Valorant ist bestätigt.

Nachdem in den letzten Tagen immer mehr Stimmen laut wurden, die einen kompetitiven Modus in Valorant fordern, gibt es jetzt Gewissheit: Der Modus kommt sehr bald, wahrscheinlich schon kommende Woche!

Gameplay ohne Rangsystem ist für viele Spieler ein Problem, gerade die Profis möchten so schnell wie möglich den bestmöglichen Rang erreichen und dann mit Spielern auf ihrem Niveau ins Duell gehen. Ein Tweet von Game-Director Joe Ziegler lässt aufatmen: Der Modus ist in Arbeit und soll irgendwann im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Der Rated Modus

Um im gewerteten Modus anzutreten muss man erst einmal 20 ungewertete Spiele absolviert haben. Erst dann darf man mit dem erklimmen der Rang-Leiter beginnen. Gute Nachrichten für Beta-Teilnehmer: Auch die in der Beta-Phase absolvierten Spiele zählen hier mit. Wer also in der Beta aktiv war muss nicht noch einmal 20 Spiele absolvieren und kann sich direkt ins kompetitive Geplänkel stürzen.