Eintracht Frankfurt - Schalke 04 mit Aufstellung LIVE im TV, Stream, Ticker

Ahmed Kutucu spielt von Beginn an © Getty Images

Der FC Schalke 04 lechzt nach einem Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Gegner Frankfurt kann befreit aufspielen - hat aber dennoch hohe Ziele.

Nach 13 sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge startet das Team von Trainer David Wagner am Mittwochabend in Frankfurt einen neuen Anlauf. (Bundesliga, 32. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)