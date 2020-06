FC Bayern: Fragen und Antworten zur möglichen Meisterfeier bei Sieg in Bremen

Der FC Bayern steht kurz vor dem Meistertitel. Dem achten in Serie, aber einem wie kein anderer - wegen der Coronakrise. Wie würden die Feierlichkeiten aussehen?

Der FC Bayern steht vor der 30. Deutschen Meisterschaft, dem achten Liga-Titel in Serie.

Mit einem Sieg in der Auswärtspartie am 32. Spieltag bei Werder Bremen ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) würden die Münchner ihren Vorsprung als Tabellenführer auf zehn Punkte vergrößern - uneinholbar für den Zweiten BVB. ( Bundesliga-Tabelle )

Ansgesichts der aktuell herausragenden Form des deutschen Rekordmeisters mit sechs Siegen aus sechs Spielen seit dem Re-Start (Tore: 19:5) ist dieses Szenario kein allzu abwegiges. Und der Spruch von den Grundschulkindern, die in ihrem Leben keinen anderen Meister als den FC Bayern gesehen haben, wird weiter Bestand haben.

Auch die Feierlichkeiten werden in diesem Jahr zwangsläufig völlig anders ausfallen als in den vorherigen Jahren. SPORT1 gibt einen Überblick über die Planungen, sollte Bayern heute tatsächlich den letzten Schritt zur Krönung gehen.

Ist die Meisterschale in Bremen?

Am 34. Spieltag treten die Bayern beim VfL Wolfsburg an - der BVB empfängt TSG Hoffenheim.

Weißbier-Dusche und Co.: Wie darf im Stadion gefeiert werden?

Sollte die Stimmung noch so ausgelassen sein: Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Herbert Hainer und Uli Hoeneß dürften nicht den Rasen stürmen, um mit den Spielern den 30. Meistertitel zu feiern. Gleiches gilt für Familien und Freunde der Spieler.

Wie die Übergabe der Meisterschale am 34. Spieltag aussehen wird, ist noch unklar. Hierzu will sich die DFL erst äußern, wenn der Meister feststeht. Klar dürfte sein, dass die Zeremonie im Vergleich zu früher in abgespeckter Version und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln stattfinden wird.