Rainbow Six Siege: Operation Steelwave startet heute

Rainbow Six Siege gehört zu den Beliebtesten und nach wie vor wachsenden taktischen FPS-Titeln am eSports-Himmel. Nun steht wieder ein Update mit einigen Neuerungen an.

Zwei Neue für den Siege

Das Update bringt zwei neue Operatoren ins Spiel. "Die Spezialeinsatzkraft Havard "Ace" Haugland ist stets Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und immer für den perfekten Auftritt vor der Kamera gewappnet. Sein Engagement bei Such- und Rettungseinsätzen weltweit und seine lange und sehr öffentliche Liste an persönlichen Errungenschaften stellen nichtsdestotrotz für viele eine Quelle der Inspiration dar", versprechen die Patch Notes.

Und mit "Melusi" kommt eine naturliebende Verteidigerin hinzu, die der Publisher so beschreibt: "Es gibt keinen Mangel an Kriegen auf dieser Welt, aber Spezialeinsatzkraft Thandiwe "Melusi" Ndlovu hat einen der wichtigsten ausgewählt. Artenschutz ist eine unterschätzte Kunstform, die unermüdliche Wachsamkeit und blitzschnelle Reflexe kombiniert. Er verlangt seinen Vertretern viel ab und Ndlovu erfüllt alle Erwartungen."

Ihre Spezialfähigkeit ist die "Banshee-Schallabwehr" - eine Mine, die sie an die Wand platziert. Sich nähernde Gegner werden stark verlangsamt und bekommen eine leicht verschwommene Sicht im Wirkungsbereich. Die Mine ist kugelsicher, kann also nur durch Sprengstoff oder aus unmittelbarer Nähe zerstört werden.

Volles Haus

Zusätzlich wurde noch der Haupteingang verriegelt und das geschlossene Fenster durch einen Flur ersetzt. Viele Böden sind fortan zerstörbar, was das in Rainbow Six Siege so einzigartige vertikale Gameplay in den Fokus rückt.