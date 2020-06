Fortnites neustes Event bricht Zuschauerrekord auf Twitch

Dementsprechend schnell waren Epics Serverkapazitäten komplett ausgelastet und diejenigen Spieler, die somit nicht in den Genuss der direkten Teilhabe an "The Device" kamen, mussten sich nach anderen Möglichkeiten umschauen, um das Event live verfolgen zu können. Der Wechsel von der aktiven zur passiven Zuschauerrolle war dank Twitch und unzähligen dort zu findenden Fortnite-Livestreams schnell vollzogen.

Neuer Zuschauerrekord

Insgesamt kamen so 2,3 Millionen gleichzeitige Views zustande, was gleichbedeutend mit einem neuen Rekord für gleichzeitige Zuschauerzahlen auf Twitch war.

Die Insel wird geflutet

Nachdem alle fünf Masten sichtbar wurden, explodierte die Agentur und ein weiterer riesiger Apparat ("The Device") tauchte auf. Die Spieler begannen, den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen, als dieser große Apparat online ging. Die Spieler wurden auch von zwei Zwischensequenzen überrascht, in denen sie in einem Büro in der Ich-Perspektive gezeigt wurden, während im Hintergrund ein Telefongespräch lief.