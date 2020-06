Heroes of the Storm: Nexomania kehrt zurück, Mei neuer Champion

Nexomania kehrt in die Welt von HotS zurück, während Overwatchs Mei als neuer Champion an den Start geht © Blizzard Entertainment

Partyspaß & Loot – Nexomania, der Party-Modus von Blizzards MOBA Heroes of the Storm feiert sein Revival. Spieler dürfen sich auf neue Inhalte & Mei als Champion freuen.

Totgeglaubte leben länger – obwohl Heroes of the Storm im eSports nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, zockt die Community fleißig weiter. Nun darf sich diese über eine Neuauflage des beliebten ingame-Events Nexomania freuen.

Was ist Nexomania?

Erstmals wurde das ingame-Event 2018 veranstaltet. Damals traten die Figuren Garrosh und Diablo gemeinsam gegen das Duo Lunara und Sonya an - optisch erinnerte und erinnert das Ganze an mexikanische Wrestling-Veranstaltungen. Jeder der genannten Kämpfer erhielt einen hierzu passenden ingame-Skin. Auch die Helden E.T.C. sowie Kharazim wurden in passendes Spandex gepackt.