Timo Werner: Schon ab Juli bei Chelsea, keine CL mit RB Leipzig?

Timo Werner will offenbar in der Champions League nicht mehr für RB spielen. Einem Medienbericht zufolge plant er, bereits im Juli nach London umzusiedeln.

Dem Bericht zufolge will Werner Leipzig unmittelbar nach Ende der Bundesliga (27. Juni) in Richtung London verlassen.

Nagelsmann: "Er hat noch nirgends anders unterschrieben"

Werners Noch-Trainer geht jedenfalls weiter fest davon aus, dass sein Stürmer für die Königsklasse bereitstehen wird. "Er ist aktuell ganz normal in meinen Planungen drin, dass er in der Champions League spielt. Er ist unser Spieler und hat noch nirgends anders unterschrieben", sagte Julian Nagelsmann.

Champions-League-Finalturnier wohl in Lissabon

Die UEFA will am Mittwoch entscheiden, wie und wo die Königsklasse zu Ende gebracht wird – höchstwahrscheinlich im August in Lissabon. Auch zu den Vertragssituationen der Spieler soll eine Stellungnahme folgen. Erwartet wird die Empfehlung, mit den alten Kadern anzutreten.