FC Bayern: Robert Lewandowski kündigt an - nicht mein letzter Vertrag

Robert Lewandowski hat noch lange nicht genug. Der Torjäger des FC Bayern kündigt Großes für die Zukunft an - und spricht über sein Geheimnis am Elfmeterpunkt.

45 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison bereits erzielt. In nur 39 Pflichtspielen. Und doch sieht sich der Bayern-Knipser noch nicht am Höhepunkt seiner Schaffenskraft.