Bob Hanning (Füchse Berlin) lobt BBL und kritisiert andere HBL-Vereine

Bob Hanning lobt die BBL für ihr Finalturnier und hätte das gerne in der HBL gesehen © Imago

Bob Hanning hat die easycredit BBL für ihr Finalturnier gelobt. Dieses Modell hätte er gerne auch im Handball gesehen. Andere Sportarten würden so aufholen.

"Ich finde das gut. Das ist eine Idee sehr ähnlich der, die wir der Liga vorgeschlagen haben, die aber am Ende nicht die Mehrheit gefunden hat", sagte Hanning im Interview mit Handball Inside. Die BBL hat die Saison nicht abgebrochen und spielt die deutsche Meisterschaft derzeit in einem Zehner-Turnier in München aus.