Champions League: Finalturnier in Lissabon

Das Champions-League-Saisonfinale soll nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in Lissabon stattfinden. Das Finalturnier der Europa League ist in vier deutschen Städten vorgesehen.

Das Finalturnier der Champions League soll nach am Montag geführten Gesprächen zwischen Klubs und der UEFA ab 10. August mit acht Mannschaften in Lissabon stattfinden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eine ungenannte Quelle.

In der portugiesischen Hauptstadt soll ohne Zuschauer gespielt, die Sieger sollen in nur einem Spiel ermittelt werden. Das Endspiel würde am 23. August stattfinden, die beiden Halbfinals am 18. und 19. August.

Europa League: Finalturnier in Deutschland

Auch in der Europa League soll der Gewinner laut Reuters in einem Blitzturnier mit ähnlichem Modus wie in der Champions League ermittelt werden. Das Finalturnier soll demnach in Deutschland stattfinden, und zwar in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln.