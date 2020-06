DFB-Pokal: Leverkusen will Zuschauer beim Finale

Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro fordert vom DFB die Erarbeitung eines Hygienekonzepts für das DFB-Pokalfinale. So sollen Fans beider Teams in Stadion dürfen.

Für den 55-Jährigen wäre das DFB-Pokalfinale in dieser Hinsicht "ein guter Test für nächste Saison." Absegnen müsste das Konzept am Ende "dann die Politik. Dieser Entscheidung würden wir uns selbstredend beugen. Aber die Politik kann nur entscheiden, wenn ein gutes Konzept vorgelegt wird." Der Verein wäre laut Carro dazu bereit, "den DFB bei dieser herausfordernden Aufgabe zu unterstützen."

Havertz-Zukunft weiter offen

Wo der Nationalspieler in der neuen Saison seine Fußballschuhe schnürt, lässt Carro offen: "Ich sehe, dass viele Vereine Interesse an ihm haben. Kai ist seit zehn Jahren bei uns. Ich sehe den Wunsch des Spielers, irgendwann in naher Zukunft einen nächsten Schritt zu machen. Den muss man respektieren, genauso wie man die Tatsache respektieren muss, dass er einen Vertrag bis 2022 bei uns hat. Man muss versuchen, eine Lösung zu finden, bei der das Ziel des Spielers mit unserem in Einklang gebracht werden kann."