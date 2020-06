Transfermarkt: Klaas-Jan Huntelaar verlängert bei Ajax Amsterdam

"The Hunt Continues" - Mit diesen Worten verkündete Ajax Amsterdam, dass Klaas-Jan Huntelaar auch in der kommenden Saison für den niederländischen Topklub auf Torejagd gehen wird.

"Ich wollte unbedingt weitermachen und das am liebsten bei Ajax. Ich sehe nicht, dass ich noch einmal in einem anderen Trikot spiele. Ich fühle mich fit und bin sicher, dass ich auf dem Feld meinen Teil beitragen kann", erklärte Huntelaar, der in dieser Saison in 18 Eredivisie-Einsätzen neun Tore erzielte.