Regina Halmich: Ihr Weg nach oben, das macht sie heute

Im Ring des Aladdin Hotels in Las Vegas hatte Regina Halmich bei ihrem WM-Debüt Prügel bezogen, schlimm wurde es jedoch erst nach der Rückkehr in die Heimat. Das Bild der blutverschmierten Verliererin wurde groß verbreitet, teils mit hämischen Unterton, Tenor: Was hatte die junge Rechtsanwaltsgehilfin aus Karlsruhe auch in der männlichsten aller Domänen zu suchen?

1995: Regina Halmich steigt zur Weltmeisterin auf

Am 10. Juni 1995, wenige Wochen nach der niederschmetternden Niederlage in Las Vegas, krönte sich die damals erst 18-Jährige mit dem Sieg über Kim Messer aus den USA zur ersten deutschen Box-Weltmeisterin.

"Da habe ich Geschichte geschrieben, aber das war mir damals noch nicht klar", sagte Halmich (geboren am 22. November 1976) im Gespräch mit der Nachrichtenagentur SID. Jeder hatte doch "nur darauf gewartet, dass sich das Frauenboxen in Deutschland an diesem Junitag wieder erledigt hat". Die Häme verwandelte Halmich in Energie, "all meine Wut wurde zu positiver Kraft", sagt sie, "der Sieg war wie eine Befreiung". Er ebnete ihr den Weg auf die ganz großen Bühnen ihres Sports.