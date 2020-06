Corona: Kunstturner melden sich mit "Team Battle" zurück

Anzeige

Die besten deutschen Turner bestreiten ihren erste Wettkampf seit der Corona-Pause. In diesem sind nicht nur die Fähigkeiten an den Geräten gefragt.

Mit einem neu kreierten Team Battle wagen die deutschen Kunstturner in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ihr Wettkampf-Comeback.

Bereits am Sonntag gehen die besten deutschen Athletinnen in den Stützpunkten Chemnitz, Stuttgart und Bergisch-Gladbach unter Einhaltung der Hygienevorschriften und ohne Hallenpublikum an die Geräte.

Der entsprechende Wettkampf der Männer findet am 25. Juni zeitgleich in Halle/Saale, Hannover und Berlin statt. Der besondere Clou: Ergänzt werden die Übungen an Boden, Sprung und Barren von turnunspezifischen Aufgaben, die die Online-Zuschauer vorschlagen können.