Radsport: Eddy Merckx wird 75 Jahre alt - der Kannibale der Tour de France

In Paris das Gelbe Trikot übergestreift zu bekommen, ist das Höchste, was man im Radsport erreichen kann. Weltmeister und Olympiasieger vergisst man nie, aber Tour de France-Sieger leben ewig im Olymp des Radsports © Getty Images

Mit einer Krebserkrankung sah er dem Tod entgegen. Doch nach seiner Heilung schwang er sich vom Mitfahrer und Überraschungsweltmeister zum Tour-Dominator auf. Sieben Mal in Folge holte er sich den Gesamtsieg - eine Leistung, die vorher noch keiner geschafft hatte © Getty Images

Ganz im Gegenteil zu so großen Namen wie Hinault oder Merckx. Sie sind heute noch fester Bestandteil der Tour-Geschichte und sorgten mit dafür, dass die Tour ist, was sie ist - ein Mythos, der weit über eine Sportveranstaltung hinausgeht. SPORT1 zeigt die Rekordsieger © Getty Images

Dabei schlug "Maitre Jacques" den zu dieser Zeit besten Zeitfahrer Fausto Coppi. 1956 nahm er dem Italiener auch den Stundenweltrekord ab. 14 Jahre lang hatte die Bestzeit von Coppi Bestand, ehe Anquetil mit über 46 Kilometern an ihm vorbeizog © Getty Images

Nach all diesen Erfolgen wagte der nun 23-Jährige 1957 seinen ersten Start bei der Tour de France - und gewann mit über 15 Minuten Vorsprung. Vor allem seine Zeitfahrqualität kam ihm hier wieder zugute, der er auch seinen Spitznamen "Monsieur Chrono" verdankte, der ihm im Laufe seiner Tour-Karriere verliehen wurde © Getty Images