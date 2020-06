Bundesliga: Abstiegskampf zwischen Werder, Fortuna und Mainz spitzt sich zu

Vor dem 32. Spieltag kristallisiert sich ein Dreikampf um Rettung und Relegation heraus, allerdings gibt es auch noch andere theoretische Konstellationen, in denen es selbst die zwölfplatzierten Kölner noch direkt erwischen könnte.

1. FC Köln (12., 35 Punkte, 48:59 Tore)

Die Form spricht allerdings klar gegen Köln. Den letzen Sieg gab es am 6. März noch vor der Coronapause. Nur einmal in der vergangenen sieben Partien kassierten die Kölner weniger als zwei Tore.

FC Augsburg (13, 35 Punkte, 42:57 Tore)

Ähnlich wie Köln muss auch Augsburg nur noch theoretisch zittern. Der Punkt gegen Köln und vor allem der Sieg im Nervenspiel in Mainz am Wochenende dürften den FCA gerettet haben.

Kapitän Daniel Baier könnte nach seiner Mandelentzündung in den Kader rutschen, ansonsten hat Trainer Heiko Herrlich viele Möglichkeiten. Philipp Max droht eine Gelbsperre.

Augsburg empfängt noch Hoffenheim und am letzten Spieltag RB Leipzig. Dazwischen geht es nach Düsseldorf. Setzt es dort und zuvor gegen die TSG Pleiten, könnte es tatsächlich noch einmal eng werden.

Robert Lewandowski holte sich bereits in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Torjäger-Kanone. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte 2018/19 vor Paco Alcácer. Kann der Pole seinen Titel verteidigen? SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

1. FC Union Berlin (14., 35 Punkte, 37:54 Tore)

Der Aufsteiger feierte nach dem Remis gegen Schalke mit dem Sieg in Köln einen fetten Big Point und hat damit ein zweites Jahr Bundesliga fast sicher.

Die Achillesferse der "Eisernen". Abgesehen von Anthony Ujah gibt es kaum Spieler mit Erfahrung im Abstiegskampf. Verliert die Truppe noch die Nerven? Der Sieg in Köln spricht dagegen.

Mit einem Sieg gegen Paderborn kann Union den Sack zumachen. Geht das Spiel und der Auftritt in Hoffenheim in die Hose, droht doch ein Endspiel gegen Düsseldorf.

FSV Mainz 05 (15., 31 Punkte, 39:63 Tore)

Ab Mainz wird es interessant. Sie haben die beste Ausgangsposition des wohl entscheidenden Trios. Allerdings setzte es zuletzt den brutalen Tiefschlag daheim gegen Augsburg. Von den vergangenen sieben Partien wurde nur jene in Frankfurt gewonnen. Zudem blieb man in drei der vergangenen fünf Spiele ohne eigenes Tor.

Trainer Achim Beierlorzer hat mit Danny Latza oder Daniel Brosinski einige erfahrene Abstiegskämpfer im Team. Er selbst hat aber kaum Keller-Erfahrung. Regensburg hielt er zwei Jahre lang in der 2. Liga, geriet dabei als 5. und 8. aber nie in den Sumpf nach unten, in Köln musste er schon im November als 17. gehen.