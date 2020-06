Florida Mutineers siegen bei Call of Duty Minnesota Home Series

Die Florida Mutineers gewinnen die Home Series in Minnesota © Call of Duty League

Auf dem Weg ins Finale der Call of Duty Minnesota Home Series überwanden die Mutineers alle Top-3-Teams. Mit dem Sieg holte Florida den zweiten Erfolg in diesem Jahr.

Die Call of Duty League wird in dieser Saison in sogenannten Home Stands abgehalten. Ohne die Coronakrise hätte das Heimspiel-Turniere vor großen Fan-Ansammlungen bedeutet. Der Name der Events blieb zwar, gespielt wurde jedoch über das Internet.