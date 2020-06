BVB: Lucien Favre mahnt bei Erling Haaland zu Geduld

Zwei Bundesliga-Spiele von Borussia Dortmund hatte Erling Haaland wegen Knieproblemen verpasst, am Samstag kam er bei Fortuna Düsseldorf zu seinem Comeback.

In der 61. Minute wechselte ihn Trainer Lucien Favre ein. Rund eine halbe Stunde später war der Norweger bereits wieder zur Stelle: Per Kopf erlöste er den BVB und traf in letzter Sekunde (90.+5) zum 1:0 für die Schwarz-Gelben.