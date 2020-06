2. Liga: HSV - Osnabrück, Wiesbaden - Nürnberg LIVE im TV, Stream &Ticker

Die Hamburger empfangen am 32. Spieltag den VfL Osnabrück ( 2.Liga: Hamburger SV - VfL Osnabrück ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ). Mit einem Sieg können die Hamburger Rang zwei behalten, mit mindestens zwei Punkten Vorsprung auf die viertplatzierten Heidenheimer und ein Punkt auf die erst am Mittwoch spielenden Stuttgarter.

Der VfB könnte am Dienstagabend auf Rang vier abrutschen, denn die Heidenheimer treten am Ronhof in Fürth (2. Liga: Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) an. Mit einem Dreier erhöht das Team von Coach Frank Schmidt den Druck auf den schwäbischen Rivalen aus Stuttgart.