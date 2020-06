Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen Live im TV, Stream, Ticker

Beim SV Werder Bremen kann der Rekordmeister aus München die achte Meisterschaft in Folge klar machen. Trainer Flick setzt wieder auf Müller, Hernández sitzt auf der Bank.

Mit einem Sieg im nächsten Spiel können die Bayern die achte Meisterschaft in Folge klar machen. Aus eigenen Kräften können sie drei Spieltage vor Saisonende "den Sack zu machen", wie Trainer Hansi Flick nach dem letzten Spieltag betonte.

Ansonsten hat er aber all seine Leistungsträger an Bord. "Es ist schön, dass wir auf die vermeintlich Stärksten zurückgreifen können", freut sich der Bayern-Coach.

Werder gelang am letzten Spieltag zwar ein torreicher Befreiungsschlag gegen den SC Paderborn, sind aber als Tabellen-Siebzehnter weiterhin akut abstiegsgefährdet. Die Bremer müssen punkten, um den Druck auf Mainz und Düsseldorf zu erhöhen.

Doch wenn die Bayern, die wieder ihre Bestbesetzung aufbieten, weiter in dieser Top-Form auflaufen, wird es ganz schwer für die Nordlichter.

Die Aufstellungen

Robert Lewandowski holte sich bereits in der vergangenen Saison zum vierten Mal die Torjäger-Kanone. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte 2018/19 vor Paco Alcácer. Kann der Pole seinen Titel verteidigen? SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

Union Berlin empfängt Paderborn

Doch die Berliner überlassen nichts dem Zufall. Direkt nach dem Spiel gegen Köln am Wochenende reiste die Mannschaft an den Scharmützelsee nach Brandenburg, um ein Kurz-Trainingslager zu absolvieren. Die Spieler sollen optimal vorbereitet in das Spiel gegen Paderborn gehen.