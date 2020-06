Formel 1: Bernie Ecclestone kritisiert Verbot für Grid Girls

Ecclestone verstört erneut mit Hitler-Lob

"Als er in den 1930ern übernommen hat, ging eindeutig was weiter, was beeindruckend war. Krankenhäuser, Züge und so weiter. Was er sonst noch getan hat, war aber offensichtlich verrückt und falsch, sagte Ecclestone. Auch im hohen Alter liebt er es zu provozieren. Entsprechend attestiert er dem umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump "einen guten Job", er habe Ideen und setze sie um. Außerdem lobte er den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den britischen Premier Boris Johnson.