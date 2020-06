BVB: Lukasz Piszczek über Abschiedsspiel, Talente und Real Madrid

LINKS OFFENSIV - MARIO GÖTZE: "Überragend!" So beschreibt Reus seinen Teamkollegen – jedoch bevor Götze als 20-Jähriger zu Bayern wechselte. Doch der WM-Finaltorschütze von 2014 fand den Weg zurück zum BVB. Die Borussia plant über den Sommer hinaus jedoch ohne ihn © Getty Images

INNENVERTEIDIGUNG - JULIO CESAR: Den Brasilianer bezeichnet Reus als "Baum in der Abwehr". Mit Dortmund wurde der heute 57-Jährige zweimal Deutscher Meister und gewann 1997 zusammen mit Torhüter Stefan Klos die Champions League © Getty Images

Die BVB-Traumelf des Nationalspielers bildet eine Mischung aus Weggefährten und Jugend-Idolen. SPORT1 zeigt, wen der Offensiv-Star in seine Wunsch-Auswahl beruft ©

Bereits in seiner Jugend spielte BVB-Star Marco Reus für die Borussia. Nach sieben Jahren in Ahlen und Mönchengladbach kehrte der 30-Jährige 2012 zu seiner Jugendliebe zurück © Getty Images

"Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Solche Spiele sind schön - nur stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt. Mein Abschied aus der Nationalmannschaft war im vergangenen Jahr sehr emotional, aber das reicht. Ich muss das nicht unbedingt ein zweites Mal haben", sagte der 35-Jährige im Kicker.

Piszczek: "Junge Spieler sind schnell sauer"

Piszczek erklärte dazu: "Auf dem Platz kann ich schon einmal sauer sein und auch entsprechend reagieren. Aber in der Kabine? Nein. Man kann auch mit einer ruhigen Ausstrahlung Einfluss auf die Mannschaft nehmen."

Gerade im Umgang mit jungen Spielern eine wichtige Eigenschaft, diese sind aus der Sicht des Routiniers zu schnell eingeschnappt. "Zu meiner Zeit war Sebastian Kehl Kapitän. Was er sagte, wurde gemacht. Das war Gesetz", sagte der 35-Jährige. "Heute muss man einen anderen Weg finden: Junge Spieler sind schnell sauer, wenn man ihnen mit Kritik kommt."

Piszczek selbst wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit Topklubs in Verbindung gebracht - unter anderem mit Real Madrid. "Es gab immer Gerüchte, dass Real an mir interessiert sei. Direkte Kontakte gab es nie. Vielleicht hat der BVB das damals geblockt, um meinen Weggang zu verhindern", meinte er mit einem Augenzwinkern.