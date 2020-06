FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1, Wagner: Frage von Reporter als letzter Push

Schalke-Trainer David Wagner verrät, dass die Frage eines Reporters sein Team motiviert hat. Ausreden will er in der schwierigen Situation nicht zählen lassen.

"Mit Ihrer recht provokanten Frage haben Sie mir einen riesen Gefallen getan", sagte Wagner nach dem Abpfiff zu Sky -Reporter Ecki Heuser: "Als Sie Peter Bosz gefragt haben, ob man sich überhaupt freuen würde, wenn man gegen so eine Schalker Mannschaft gewinnt, haben Sie sich nicht viele Schalker Freunde gemacht. Es hat uns aber geholfen, das war der letzte Push an Motivation."

Wagner zufrieden: "Müssen als Mannschaft fighten"

Die Knappen traten gegen Bayer mit dem letzten Aufgebot an, insgesamt fehlten zehn verletzte Spieler. Als letzter hatte sich am Sonntag Stürmer Benito Raman mit Rückenproblemen abgemeldet. So kam U19-Spieler Can Bozdogan zu seinem Bundesligadebüt.