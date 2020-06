Ligue 1: Wie Olympique Lyon und Juninho Bruno Guimaraes verpflichteten

Dort hatte Lyon einen 1:0-Sieg gegen Juventus Turin gefeiert, das Rückspiel fiel der anrückenden Corona-Pandemie zum Opfer und wird Anfang August nachgeholt. Bereits zuvor war Guimaraes, der am 30. Januar von Athletico Paranaense nach Lyon wechselte, eingeschlagen wie eine Bombe.

Guimaraes als Transfer-Coup des Jahres

In den ersten drei Ligaspielen für Lyon wurde er jeweils als "Man of the Match" ausgezeichnet - und das, obwohl er erst mit Verspätung bei seinem neuen Klub angekommen war. Zuvor hatte der zentrale Mittelfeldspieler nämlich beim Olympia-Qualifikationsturnier für Brasiliens U23 gespielt und dabei als Kapitän überzeugt.